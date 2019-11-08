Мільярдер Майкл Блумберг вирішив поборотися за крісло президента США

Американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг у п'ятницю, 8 листопада, подав документи для своєї участі у праймеріз Демократичної партії Сполучених Штатів Америки в Алабамі. Внутрішньопартійні вибори у цьому штаті відбудуться 3 березня, інформує агенція AP.

Напередодні, 7 листопада, радник політика Говард Вольфсон заявив, що Блумберг вважає нинішнього президента США Дональда Трампа "безпрецедентною загрозою" для американського народу, яка має бути переможена. Натомість жоден з наявних зараз кандидатів у таборі демократів, на думку мільярдера, не зможе перемогти Трампа на виборах, які відбудуться в 2020 році.

За даними AP, 77-річний Блумберг, який раніше відкидав можливість своєї участі у виборах, протягом кількох останніх тижнів провів низку зустрічей з провідними членами Демократичної партії, під час яких обговорював з ними ситуацію з виборами. За даними агенції, у цих розмовах він, зокрема, висловлював свої занепокоєння щодо стабільності кампанії колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та зростання рейтингів сенаторки від штату Массачусетс Елізабет Уоррен.

Перегони всередині Демократичної партії США за право бути кандидатом від партії на президентських виборах 2020 року вступають у вирішальну стадію, до початку внутрішньопартійних виборів залишилося менше трьох місяців. На позиції Джо Байдена, який вважається головним фаворитом на праймеріз, наступають сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та сенаторка від штату Массачусетс Елізабет Уоррен. Як зауважує AP, участь Майкла Блумберга у виборчій кампанії може кардинально змінити хід передвиборчої боротьби у Демократичній партії.