Міжнародний трибунал ООН

Звірства в Бучі: чи покарають винних за воєнні злочини в Україні (04.04.2022)

Трупи на вулицях Бучі та братські могили - ось що залишили після себе російські військові. Після таких звірств на Заході активно заговорили про необхідність покарати винних за воєнні злочини. Ідеться про міжнародне розслідування та розгляд справи в Гаазі. Але як зібрати докази проти потенційних обвинувачених та довести їхню провину?