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Міжнародний трибунал ООН у Гаазі.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний трибунал"
Трупи на вулицях Бучі та братські могили - ось що залишили після себе російські військові. Після таких звірств на Заході активно заговорили про необхідність покарати винних за воєнні злочини. Ідеться про міжнародне розслідування та розгляд справи в Гаазі. Але як зібрати докази проти потенційних обвинувачених та довести їхню провину?