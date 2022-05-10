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Міжнародний трибунал ООН

Міжнародний трибунал ООН у Гаазі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний трибунал"

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою 10.05.2022

Литовські парламентарі закликали створити міжнародний трибунал для кримінального переслідування всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії в Україні.
Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ

Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ 28.04.2022

ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів, скоєних керівництвом РФ, а також використати конфісковане майно російських олігархів для потреб українських біженців.

Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини? (13.04.2022) 13.04.2022

Як ЄС допомагатиме в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час війни РФ проти України, та чи може Володимир Путін постати перед судом, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповів у інтерв'ю DW.
Єврокомісар про воєнні злочини в Україні: Зараз завдання - збирати докази

Єврокомісар про воєнні злочини в Україні: Зараз завдання - збирати докази 12.04.2022

Як ЄС допомагатиме в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час війни РФ проти України, та чи може Володимир Путін постати перед судом, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповів у інтерв'ю DW.

Звірства в Бучі: чи покарають винних за воєнні злочини в Україні (04.04.2022) 04.04.2022

Трупи на вулицях Бучі та братські могили - ось що залишили після себе російські військові. Після таких звірств на Заході активно заговорили про необхідність покарати винних за воєнні злочини. Ідеться про міжнародне розслідування та розгляд справи в Гаазі. Але як зібрати докази проти потенційних обвинувачених та довести їхню провину?
Омбудсмен: Щоби покарати Путіна за війну, потрібен трибунал

Омбудсмен: Щоби покарати Путіна за війну, потрібен трибунал 29.03.2022

Наявні міжнародні суди через обмеження у їхній діяльності не зможуть притягнути до відповідальності Путіна та інших представників керівництва РФ, заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів

Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів 12.02.2022

20 років тому розпочався процес у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича. Його звинувачували у злочинах проти людяності. Але його ідеї знову небайдужі сербам, пише Томас Брей.
Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини

Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини 30.06.2021

Колишнього очільника спецслужби Сербії Йовіцу Станішича та його підлеглого Франко Сіматовича визнали винними у воєнних злочинах під час війни в колишній Югославії.
Спецпредставник ЄС: Білоруссю може зайнятися міжнародний трибунал

Спецпредставник ЄС: Білоруссю може зайнятися міжнародний трибунал 08.12.2020

Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор - про перспективи створення міжнародного трибуналу для суду над відповідальними за насильство проти учасників мирних протестів у Білорусі.
Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення

Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення 11.07.2020

Через 25 років після вбивства тисяч мусульман у Сребрениці експрокурор Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Серж Браммерц розповів DW про те, що досі заважає примиренню на Балканах.
Україна передасть меморандум до Міжнародного морського трибуналу ООН

Україна передасть меморандум до Міжнародного морського трибуналу ООН 22.05.2020

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум череззахоплення РФ українських моряків і кораблів. Дмитро Кулеба наголосив, що їхня мета - домогтися справедливості через порушення РФ конвенції ООН.
Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН

Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН 21.05.2020

Президент України уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну в Міжнародному суді і трибуналах Організації Об'єднаних Націй.
ФСБ призупинило слідство щодо українських моряків - адвокат

ФСБ призупинило слідство щодо українських моряків - адвокат 27.01.2020

Слідчі ФСБ призупинили попереднє слідство у справі українських військових моряків, однак це не означає зняття з них звинувачень, повідомив Микола Полозов.
Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата

Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата 12.12.2019

Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури австрійський письменник Петер Гандке не зможе в'їхати до Косова. Республіка оголосила його персоною нон грата за дружбу з Мілошевичем.

Cлідство у справі українських моряків у РФ триває - адвокат

Cлідство у справі українських моряків у РФ триває - адвокат 27.11.2019

Слідство у кримінальній справі моряків, затриманих у 2018 році в Керченській протоці, яких РФ мала звільнити на підставі рішення міжнародного трибуналу, триває, заявив у Москві їхній адвокат.
У Гаазі почалися перші слухання морської справи України проти Росії

У Гаазі почалися перші слухання "морської справи" України проти Росії 21.11.2019

У Гаазі почалися перші слухання провадження України проти Росії в Арбітражному трибуналі. Справа стосується порушення імунітету трьох українських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.
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