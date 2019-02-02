 Міжнародна контактна група шукатиме вихід з кризи у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Міжнародна контактна група шукатиме вихід з кризи у Венесуелі

Перша зустріч міжнародної контактної групи відбудеться на рівні міністрів. Очікується, що низка держав, а також ЄС мають допомогти з проведенням прозорих виборів у Венесуелі.

Демонстрація в Каракасі

Акція на підтримку Хуана Гуайдо в Каракасі, 2 лютого 2019 року

Делегації багатьох європейських, а також південно- й центральноамериканських країн проведуть у столиці Уругваю зустріч міжнародної контактної групи з метою врегулювання нинішньої кризи у Венесуелі. Перша зустріч відбудеться в четвер, 7 лютого, на рівні міністрів.

Учасниками зустрічі міжнародної контактної групи стануть Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Португалія, Швеція, Нідерланди, Еквадор, Коста-Ріка, Уругвай та Болівія, передає інформагенція dpa.

Серед учасників буде й Європейський Союз, який представлятиме делегація на чолі з верховною представницею ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні, про що повідомляв раніше сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

У Брюсселі неодноразово наголошували на важливості зустрічі цієї контакної групи. Днями неназваний єврофункціонер розповів у розмові з журналістами dpa, що конференція у Монтевідео має гарантувати уникнення "ризику спалаху насильства всередині країни чи зовнішньої інтервенції". Він також додав, що головна мета цього діалогу "призвести до виборів з необхідними гарантіями". Так само в Брюсселі наголосили, що міжнародний тиск на нинішнього главу Венесуели Ніколаса Мадуро має поєднуватися з пропозиціями виходу з ситуації, що склалася.

Тим часом Мадуро вже висловив підтримку "будь-яким крокам та ініціативам", що спрямовані на сприяння діалогу в його країні, цитує інформагенція AFP. Натомість тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали вже десятки країн світу, застерігає від того, щоб не давати зайвого приводу Мадуро виграти час. Він також запевнив, що в жодному разі не піде на "фальшивий діалог" з Мадуро.

Ця міжнародна контактна група створена на три місяці з метою підтримувати політичний процес для проведення виборів у Венесуелі.

Гуайдо закликав розблокувати поставки міжнародної допомоги

Напередодні Гуайдо закликав венесуельських військових розблокувати поставки міжнародної гуманітарної допомоги. Проведену соціалістичним урядом країни блокаду мосту, що сполучає Венесуелу та Колумбію, Гуайдо назвав "абсурдною реакцію режиму, якому байдуже до своїх громадян".

Натомість Мадуро вважає поставки міжнародної гуманітарної допомоги "дешевим шоу". "Венесуела - не країна жебраків", - наголосив Мадуро, звинувативши натомість США в нинішньому браку продуктів харчування та предметів першої необхідності в Венесуелі.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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