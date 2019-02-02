Міжнародна контактна група шукатиме вихід з кризи у Венесуелі

Делегації багатьох європейських, а також південно- й центральноамериканських країн проведуть у столиці Уругваю зустріч міжнародної контактної групи з метою врегулювання нинішньої кризи у Венесуелі. Перша зустріч відбудеться в четвер, 7 лютого, на рівні міністрів.

Учасниками зустрічі міжнародної контактної групи стануть Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Іспанія, Португалія, Швеція, Нідерланди, Еквадор, Коста-Ріка, Уругвай та Болівія, передає інформагенція dpa.

Серед учасників буде й Європейський Союз, який представлятиме делегація на чолі з верховною представницею ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні, про що повідомляв раніше сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

У Брюсселі неодноразово наголошували на важливості зустрічі цієї контакної групи. Днями неназваний єврофункціонер розповів у розмові з журналістами dpa, що конференція у Монтевідео має гарантувати уникнення "ризику спалаху насильства всередині країни чи зовнішньої інтервенції". Він також додав, що головна мета цього діалогу "призвести до виборів з необхідними гарантіями". Так само в Брюсселі наголосили, що міжнародний тиск на нинішнього главу Венесуели Ніколаса Мадуро має поєднуватися з пропозиціями виходу з ситуації, що склалася.

Тим часом Мадуро вже висловив підтримку "будь-яким крокам та ініціативам", що спрямовані на сприяння діалогу в його країні, цитує інформагенція AFP. Натомість тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали вже десятки країн світу, застерігає від того, щоб не давати зайвого приводу Мадуро виграти час. Він також запевнив, що в жодному разі не піде на "фальшивий діалог" з Мадуро.

Ця міжнародна контактна група створена на три місяці з метою підтримувати політичний процес для проведення виборів у Венесуелі.

Гуайдо закликав розблокувати поставки міжнародної допомоги

Напередодні Гуайдо закликав венесуельських військових розблокувати поставки міжнародної гуманітарної допомоги. Проведену соціалістичним урядом країни блокаду мосту, що сполучає Венесуелу та Колумбію, Гуайдо назвав "абсурдною реакцію режиму, якому байдуже до своїх громадян".

Натомість Мадуро вважає поставки міжнародної гуманітарної допомоги "дешевим шоу". "Венесуела - не країна жебраків", - наголосив Мадуро, звинувативши натомість США в нинішньому браку продуктів харчування та предметів першої необхідності в Венесуелі.