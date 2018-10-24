 Мігранти спробували прорватися через боснійсько-хорватський кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

Мігранти спробували прорватися через боснійсько-хорватський кордон

Сотня мігрантів з країн Азії та Північної Африки спробували прорвати кордон між Боснією та Хорватією, аби потрапити до ЄС. Троє постраждали у сутичках з поліцією. Близько тисячі мігрантів зараз перебувають на кордоні.

Сутички мігрантів з поліцією на кордоні Боснії і Герцеговини та Хорватії

Сутички мігрантів з поліцією на кордоні Боснії і Герцеговини та Хорватії

Щонайменше троє мігрантів зазнали тілесних ушкоджень у середу, 24 жовтня, під час сутичок з поліцією на кордоні між Боснією і Герцеговиною та Хорватією, інформує агенція AFP. Незначні тілесні ушкодження отримали і хорватські правоохоронці. Сутички мігрантів із поліцією на боснійсько-хорватському кордоні тривають вже другий день.

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Французькі правоохоронці розселили по притулках понад 1800 мігрантів, евакуйованих зі стихійного табору в передмісті Дюнкерка. Це вже друга така операція за останні місяці. (23.10.2018)

Правоохоронці повідомляють про 5 тисяч мігрантів із Гондурасу, що зібралися на кордоні. Більшість хочуть дістатися США. Дональд Трамп похвалив Мексику за затримання мігрантів на кордоні. (20.10.2018)

Щонайменше тисяча мігрантів з країн Азії та Північної Африки дісталися до кордону з країною-членом ЄС Хорватією і періодично роблять спроби прорвати його. Заворушення виникли, коли близько 100 мігрантів прорвали очеплення боснійських поліцейських і рушили в напрямку хорватського кордону, де й були зупинені загонами поліцейських з обох країн.

Правоохоронці застосували кийки і газові балончики, мігранти жбурляли в них каміння. Внаслідок заворушень троє мігрантів, серед них одна жінка, отримали тілесні ушкодження. У міністерстві внутрішніх справ Хорватії повідомили, що двоє хорватських поліцейських також отримали незначні травми.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна "продовжуватиме захищати свої кордони" від нелегальної міграції. Тим часом мігранти на боснійсько-хорватському кордоні встановлюють намети і мають намір й надалі залишатися на місці, незважаючи на погіршення погодних умов. За даними боснійського уряду, від початку року у країні було зареєстровано 20 тисяч мігрантів.

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