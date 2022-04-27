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М'янма

М'янма - країна на південному сході Азії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "М'янма". М'янма є президентською республікою. Столицею з 2005 року є місто Найп'їдо. Колишня столиця Янгон, яка раніше носила назву Рангун, є найбільшим місто та головним портом країни. Населення М'янми перевищує 55 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення

У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення 27.04.2022

Суд, підконтрольний військовій хунті, визнав експрем'єрку М'янми винною у корупції. Правозахисники вважають, що Су Чжі стала жертвою політичного процесу.
ООН: У М'янмі хунта вбила щонайменше 1500 мирних протестувальників за рік

ООН: У М'янмі хунта вбила щонайменше 1500 мирних протестувальників за рік 01.02.2022

У М'янмі протягом року після військового перевороту також незаконно затримані і досі перебувають в ув'язненні майже 9 тисяч людей, які брали участь у протестах проти хунти.
М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років ув'язнення

М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років ув'язнення 10.01.2022

За зберігання неліцензованих рацій та порушення антиковідних обмежень у М'янмі засуджено усунуту від влади внаслідок військового перевороту Аун Сан Су Чжі. Це вже другий вирок політикині.
Військова хунта вбила понад 30 мирних жителів у М'янмі - HRW

Військова хунта вбила понад 30 мирних жителів у М'янмі - HRW 26.12.2021

Військові у М'янмі використовували мирних жителів як мішені, повідомили DW в Human Rights Watch. Правозахисники називають це прикладом злочину проти людяності.

Хунта у М'янмі блокує гуманітарну допомогу для мільйонів мешканців країни

Хунта у М'янмі блокує гуманітарну допомогу для мільйонів мешканців країни 13.12.2021

Хунта у М'янмі блокує надання гуманітарної допомоги для мільйонів людей, ідеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.
М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув'язнення

М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув'язнення 06.12.2021

За підбурювання до заворушень та порушення правил, пов'язаних з боротьбою проти COVID-19, у М'янмі засуджено усунуту від влади внаслідок військового перевороту Аун Сан Су Чжі.

М'янма: під час протестів силовики вбили п'ятьох демонстрантів

М'янма: під час протестів силовики вбили п'ятьох демонстрантів 05.12.2021

Внаслідок наїзду військового автомобіля на натовп протестувальників також дістали поранень десятки людей. 15 учасників демонстрації проти хунти заарештували.

Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН

Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН 11.11.2021

За перше півріччя 2021 року кількість вимушено переміщених осіб у світі зросла на понад 1,6 мільйона осіб. Люди змушені залишати свої домівки через насильство, небезпеку та наслідки зміни клімату.

Президент США вперше за чотири роки бере участь у саміті АСЕАН

Президент США вперше за чотири роки бере участь у саміті АСЕАН 27.10.2021

В щорічному саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії бере участь президент США Джо Байден. Він назвав відносини з АСЕАН "життєво важливими".

У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні

У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні 19.10.2021

Перші політв'язні, які потрапили під оголошену військовою хунтою М'янми масову амністію, почали виходити на волю. Правозахисники пов'язують рішення військових звільнити людей з тиском з боку міжнародної спільноти.
Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів

Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів 18.10.2021

Амністія понад 5500 осіб, ув'язнених за протести проти військового перевороту в М'янмі, стане вже другою за рік. За оцінками правозахисників, нині за ґратами у країні перебуває понад 7300 політв'язнів.

У М'янмі на протест вийшли буддійські ченці

У М'янмі на протест вийшли буддійські ченці 25.09.2021

Десятки буддійських монахів у М'янмі протестували проти військової хунти, яка захопила владу в країні, і вимагали звільнити політв'язнів.
Військові на заході М'янми розстріляли баптистського пастора

Військові на заході М'янми розстріляли баптистського пастора 19.09.2021

Хунта вбила пастора у місті Тантлаг, коли той допомагав гасити пожежі, які спалахнули під час боїв між військовими і місцевими членами опору.

Припиніть озброювати наших вбивць: що робити з українськими БТРами для М'янми?

"Припиніть озброювати наших вбивць": що робити з українськими БТРами для М'янми? 27.08.2021

Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.

У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники

У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники 18.08.2021

Поки військові перебуватимуть при владі у М'янмі, вони продовжуватимуть "вбивати молодь, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок та дітей", наголошують в "Асоціації підтримки політичних в'язнів".
Військова хунта в М'янмі подовжила надзвичайний стан

Військова хунта в М'янмі подовжила надзвичайний стан 01.08.2021

Військові, що захопили владу у М'янмі, на два роки продовжили режим надзвичайного стану і оголосили тимчасовим прем'єр-міністром країни головнокомандувача збройними силами.
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