М'янма - країна на південному сході Азії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "М'янма". М'янма є президентською республікою. Столицею з 2005 року є місто Найп'їдо. Колишня столиця Янгон, яка раніше носила назву Рангун, є найбільшим місто та головним портом країни. Населення М'янми перевищує 55 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.