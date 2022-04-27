Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
М'янма - країна на південному сході Азії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "М'янма". М'янма є президентською республікою. Столицею з 2005 року є місто Найп'їдо. Колишня столиця Янгон, яка раніше носила назву Рангун, є найбільшим місто та головним портом країни. Населення М'янми перевищує 55 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.