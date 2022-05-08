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Мюнхен

Мюнхен - місто на річці Ізар на півдні Німеччини, у федеральній землі Баварія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мюнхен".

Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея)

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах ФРН 8 травня (фотогалерея) 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Російський диригент втратив посади у Європі через Путіна

Російський диригент втратив посади у Європі через Путіна 01.03.2022

Друг Путіна, диригент Валерій Гергієв втратив керівні посади в європейських оркестрах і фестивалях через небажання засудити війну з Україною.
Володимир Зеленський підтвердив участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Володимир Зеленський підтвердив участь у Мюнхенській конференції з безпеки 19.02.2022

Цього року Мюнхенську конференцію з безпеки присвячено актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. У рамках заходу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з низкою західних лідерів.
Загроза вторгнення РФ: у Німеччині сотні людей вийшли на акції на підтримку України

Загроза вторгнення РФ: у Німеччині сотні людей вийшли на акції на підтримку України 06.02.2022

У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ.
У Німеччині відбулися акції на підтримку України

У Німеччині відбулися акції на підтримку України 31.01.2022

Мітингарі під гаслом "У війни немає кордонів" в Берліні закликали уряд ФРН вплинути на Москву і не дозволити їй розв'язання війни. Акції пройшли також в інших містах.
Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото)

Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото) 24.01.2022

У Мюнхені можна цілий рік займатися серфінгом. Ці фотографії зроблено минулих січневих вихідних на протоці Айсбах в Англійському саду - одному з найбільших парків баварської столиці.
Різдвяні ярмарки під час пандемії COVID-19: які вони?

Різдвяні ярмарки під час пандемії COVID-19: які вони? 17.11.2021

Через стрімке зростання заражень COVID-19 Мюнхен цьогоріч відмовився від різдвяного ринку. Через організаційні складнощі його не проводитимуть і у Дортмунді. Утім, в інших німецьких містах ярмарки таки відкриються.

Лукашенко запропонував відправити мігрантів з кордону літаками в Мюнхен

Лукашенко запропонував відправити мігрантів з кордону літаками в Мюнхен 15.11.2021

Олександр Лукашенко запропонував вивезти мігрантів з білоруського кордону літаками "Белавіа" до Німеччини, і зазначив, що 2-3 тисячі мігрантів - не проблема для ЄС.
Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео) 04.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

BMW зі сміття та інші топ-3 тренди автосалону ІАА (09.09.2021) 09.09.2021

Тепер Франкфуртський міжнародний автосалон переїхав до столиці Баварії - Мюнхена і зветься ІАА Mobility 2021. І ось які три тренди привернули на ньому нашу увагу. 👀

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів (фоторепортаж) 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.
Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів

Автосалон IAA у Мюнхені: все, крім автомобілів 08.09.2021

У баварському Мюнхені вперше відкрився автосалон IAA, хоча автоярмарком його можна назвати умовно - чимало з представлених новинок не є автомобілями. Чим дивували відвідувачів - у фотогалереї DW.
У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон

У Мюнхені відкрився Міжнародний автосалон 07.09.2021

Цього року головною тематикою Міжнародного автосалону в Мюнхені стала електромобільність. Попри це відкриття заходу супроводжувалося протестами екоактивістів.
Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на міську мобільність

Автосалон IAA відтепер у Мюнхені: ставка на "міську мобільність" 07.09.2021

Нова концепція, інша локація і багато відкритих питань: у Мюнхені замість Франкфурта-на-Майні відкрився міжнародний автосалон IAA. Репортаж DW з баварської столиці.

Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм

Груди Джульєтти викликали в Мюнхені суперечку про сексизм 19.08.2021

У баварській столиці навколо місцевої визначної пам'ятки розігралася справжня драма. Чи можна торкатися статуї Джульєтти задля успіху в коханні? Щоправда, далеко не всі поставилися до проблеми серйозно.

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