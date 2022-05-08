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Мюнхен - місто на річці Ізар на півдні Німеччини, у федеральній землі Баварія.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мюнхен".
8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Цього року Мюнхенську конференцію з безпеки присвячено актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. У рамках заходу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з низкою західних лідерів.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.