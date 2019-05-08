 Мюллер не доповідатиме у Конгресі щодо розслідування зв′язків Трампа з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2019

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Мюллер не доповідатиме у Конгресі щодо розслідування зв'язків Трампа з Росією

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що його доповідь щодо розслідування про ймовірні зв'язки команди Дональда Трампа з Москвою "говорить сама за себе" і він не буде виступати з цього приводу в Конгресі США.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займався розслідуванням щодо ймовірного російського втручання у вибори президента Сполучених Штатів, не буде доповідати перед Конгресом. Про це він повідомив у середу, 29 травня, під час виступу у міністерстві юстиції. Він не вважає це необхідним та наголошує, що його доповідь "говорить сама за себе", передає агенція AFP. Мюллер підкреслив, що будь-яка його заява перед Конгресом не буде виходити за рамки його звіту про розслідування.

Мюллер підтвердив основні висновки своєї доповіді. За його словами, було недостатньо доказів того, що під час передвиборної кампанії у 2016 році існувала змова між командою Дональда Трампа та Москвою. Водночас спецпрокурор зазначив, що він не звільняє президента від підозр в тому, що він намагався перешкоджати розслідуванню. "Якби ми були впевнені в тому, що президент не вчинив жодних злочинів, ми би сказали про це (…) Але ми не робили і певного твердження про його вину", - зазначив Мюллер.

DW.COM

Під час слухань у комітеті Сенату міністр юстиції США Вільям Барр рішуче відкинув критику демократів щодо свого висновку про звіт спецпрокурора Робетра Мюллера та знову захищав президента Дональда Трампа. (01.05.2019)

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За словами спецпрокурора, його команда з самого початку не збиралася висувати Трампу звинувачення в якомусь злочині, оскільки внутрішні правила міністерства юстиції забороняють робити це щодо чинного президента країни. Одночасно спецпрокурор зазначив, що вважає нечесним звинувачувати людину в злочині, якщо вона не має змоги захистити себе в суді.

Представники Демократичної партії хочуть допитати Мюллера у Конгресі про результати його розслідування. Вони звинувачують генерального прокурора США Вільяма Барра у неправильному тлумаченні доповіді Мюллера на користь президента Дональда Трампа.

Промова Мюллера в міністерстві юстиції стала його першим публічним виступом з моменту призначення у 2017 році на посаду спецпрокурора по Росії. Водночас Мюллер також оголосив про свою відставку з міністерства юстиції, щоб "повернутися до приватного життя". Дональд Трамп заявив, що виступ Мюллера нічого не змінив і справу можна вважати закритою.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків. Відредаговану доповідь щодо розслідування опублікували 18 квітня.

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