Мустафа Найєм: Завдання - швидко зробити апарат, який допоможе людині просто дихати

Через те що новий коронавірус атакує передусім легені, в разі особливо важкого перебігу хвороби COVID-19 пацієнтів доводиться підключати до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Пандемія вірусу призвела до того, що попит на апарати ШВЛ у світі значно перевищує пропозицію. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ще два тижні тому попереджала про дефіцит медичного обладнання через поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

У державних чи комунальних медустановах України, за даними міністерства охорони здоров'я, близько чотирьох тисяч таких апаратів. Готуючись до стрімкого поширення вірусу в країні, державний концерн "Укроборонпром" спробував відновити виробництво апаратів ШВЛ на заводі "Буревісник" в Києві. Раніше на ньому випускали апарати "БРІЗ-Т". Але реанімувати виробництво власними силами державі не вдалося. В "Укроборонпромі" сподіваються, що на підмогу прийдуть приватні виробники. Там уже заявили, що готові передати конструкторську документацію підприємствам, які зможуть швидко налагодити виробництво приладів. DW з'ясовувала деталі у заступника генерального директора "Укроборонпрому" Мустафи Найєма.

DW: Пане Найєм, яка зараз ситуація з виробництвом апаратів штучної вентиляції легень? Є приватні підприємства, які готові випускати ці апарати? Хтось звернувся за документацією?

Мустафа Найєм:Звернулося дуже багато людей. Більшість з них мають стосунок до виробництва, але не мають повного циклу. Питання в організації та кооперації з іншими підприємствами. Головне питання: який апарат буде вироблятися? Бо апарат "БРІЗ-Т" застарілий. Він розроблявся ще у 1990-ті роки. З іншого боку, розробляти новий, сертифіковувати з нуля, проходити всі перевірки - це дуже довго. Зараз виробники вирішують, чи варто братися за це, який час треба на це витратити. На даний момент в Україні виробляють різними шляхами від 10 до 20 апаратів на місяць. Але звісно, що цього недостатньо для потреб країни.

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Чому не можна швидко налагодити виробництво апаратів ШВЛ на державному заводі "Буревісник", який входить до концерну "Укроборонпром"?

Завод зупинився 20 років тому і практично нічого не виробляв. У 2007 році було замовлення від уряду: дві тисячі апаратів ШВЛ. Першу тисячу оплатили і забрали, іншу - не забрали. Минули ще два роки, і уряд Юлії Тимошенко під час спалаху "свинячого грипу" пообіцяв закупити ще три тисячі апаратів. На їхнє виготовлення завод взяв кредит, але замовлення так і не надійшло. І завод під тягарем кредиту, податків зарплат почав потопати в боргах та був оголошений банкрутом. Зараз це повністю розібрані цехи, на заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані майже всі цехи, на яких вироблялася продукція.

Але документація, необхідна для виробництва апаратів ШВЛ, вціліла?

З документацією на цей апарат ШВЛ дуже дивна історія. Щоб встановити, чи є повна документація, потрібна була експертиза. Ті документи, які ми знайшли та витягли - це креслення без специфікації. Частково залишилися специфікації й рисунки в електронному вигляді, але це 30-40 відсотків необхідних документів. Самі кальки, креслення, за якими можна робити деталі, ще не знайдені.

Сертифікат якості на "БРІЗ-Т" ще діє?

Термін дії сертифікату сплив у 2015 році. Але на приватному ринку є подібні апарати, які дуже схожі на ті, що випускав завод "Буревісник", ну просто повні клони. До речі, треба розслідувати, як вони з'явилися на ринку. Так ось, ці апарати мають сертифікати чинні. Тому зробити сертифікат не буде проблемою.

Але сертифікувати, як я розумію, потрібно буде саме той прилад, який вироблятиметься, а не його клон.

Потрібна сертифікація не тільки самого виробу, а й виробництва. А це означає ж, що треба сертифіковане приміщення, яке буде придатне до збирання медичної апаратури. Сертифікація - це справа держави. Якщо справді потрібен буде апарат і треба буде швидко зробити сертифікацію, і держава буде зацікавлена в цьому, то можна швидко все провести. До нас звернулися кілька виробників, у яких є сертифіковані приміщення для виробництва медприладів. Також кілька заводів "Укроборонпрому", наприклад, завод "Артем" і "Меридіан" у Києві мають приміщення, де можна виробляти і сертифікувати виробництво.

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Скільки часу потрібно для налагодження виробництва, якщо все піде за планом?

Одні кажуть, що можна через місяць дати перший апарат. Люди, які близькі до колишнього виробництва "БРІЗ-Т", вважають, що це можливо, але потрібна кооперація величезної кількості інших виробництв комплектуючих. Інші вважають, що за менш ніж три місяці це взагалі неможливо. Кожен оцінює зі свого досвіду. Виробники вірять: якщо зараз буде мобілізація кооперації різних виробництв і заводів та відповідне фінансове забезпечення, то можна протягом півтора-двох місяців дати якийсь конкретний продукт. Але це не означає, що ми одразу почнемо "шарашити" по сто апаратів на місяць. Бо є деталі, які можна виготовляти у великій кількості тільки якщо є прес-форми. Їх одна-дві. Ми обмежені цим. Поки будуть виготовлятись нові прес-форми - це час.

Комплектуючи в старому апараті ШВЛ всі українські були? Чи потрібно буде ще закуповувати деталі в інших країнах?

Коли "БРІЗ-Т" вироблявся, то справді більшість деталей була українського виробництва. Але не все виробляється зараз. Крім того, раніше "БРІЗ-Т" комплектувався російським двигуном. Зараз ми не можемо використовувати російське. В Одесі виробляють подібний двигун, але його треба підлаштувати під апарат ШВЛ. А це також час. Якщо робити нормальний апарат, то потрібні будуть імпортні деталі. Частково ми можемо робити на наших заводах, але частково треба буде закуповувати. Зараз люди перевіряють бази даних, де можна швидко замовити такі деталі.

"Буревісник" випускав й інші апарати штучної вентиляції легень. Ідеться про відновлення виробництва тільки моделі "БРІЗ-Т"?

"БРІЗ-Т" - це транспортна модель. Її розробляли для того, щоб використовувати в машинах швидкої допомоги. Реанімаційна стаціонарна модель "БРІЗ", окрім кисневої суміші, яка подається в легені, додає ще і наркоз. Наше завдання зараз - швидко зробити апарат, який допоможе людині просто дихати. Тому ми поки що думаємо про відновлення базового транспортного апарату "БРІЗ-Т".