Москва не може бути гарантом перемир'я на Донбасі - Пєсков

Росія не повинна ставати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною в конфлікті, заявив у понеділок, 27 липня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. "Якіcь гарантії з боку Росії в цьому випадку, я не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", - сказав він.

Щодо того, що для завершення конфлікту треба, щоб Москва та Київ оперували однаковими визначеннями, Пєсков зазначив, що "однакові визначення містяться в тих документах, які спільно підписані, й у цьому випадку я закликаю вас виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів".

Перемир'я вже порушили

З 27 липня на лінії розмежування на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Ці домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на Сході України у складі представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Києва і Москви.

Втім, уже після того, як режим припинення вогню почав діяти, підрозділи українських військових були обстріляні зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку 2014 року війни на Донбасі було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом. Нова угода про припинення вогню була досягнута 22 липня на зустрічі ТКГ. За час війни, яка триває з 2014 року, з обох сторін загинули понад 14 тисяч осіб. За останніми офіційними даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, станом на кінець жовтня 2019 року з боку України загинули 4100 військових, з боку озброєних груп сепаратистів "ЛНР/ДНР" - 5650 осіб. Жертви серед цивільного населення, включно з пасажирами, які загинули внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines, становили 3345 осіб.

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