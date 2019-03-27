Москва відкидає вимоги виведення російських військових з Венесуели

Російській військові експерти перебувають у Венесуелі "відкрито та транспарентно" і займаються там "реалізацією положень договорів щодо військово-технічного співробітництва". Про це в четвер, 28 березня, завила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Я бачу, що це болісне для Сполучених Штатів питання... А що не так з тим, що російські спеціалісти приїхали в Венесуелу?" - зазначила вона та додала, що при цьому не порушуються ані міжнародне право, ані закони Венесуели. "Ні Росія, ні Венесуела не є провінціями Сполучених Штатів", - заявила Захарова.

За даними агентства "Інтерфакс", Венесуела є найбільшим експлуатантом російської зброї та військової техніки в Латинській Америці. Суму російсько-венесуельських контрактів в оборонній сфері оцінюють в 11 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські солдати мають залишити Венесуелу. "Росія має забратися геть", - сказав Трамп під час зустрічі з дружиною тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, яка відбулася у середу у Білому домі. На питання, як цього можна досягнути, американський президент відповів: "Ми побачимо. Всі варіанти відкриті".

За інформацією венесуельських ЗМІ, два літаки з російськими військовослужбовцями прибули до венесуельської столиці Каракаса 23 березня.