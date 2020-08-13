 Москва вбачає у подіях у Білорусі ″зовнішнє втручання″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

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Новини

Москва вбачає у подіях у Білорусі "зовнішнє втручання"

У Росії стурбовані заворушеннями в Білорусі та вбачають у цих подіях "зовнішнє втручання". Тим часом Євросоюз закликав білоруську владу припинити насильство та почати діалог із суспільством.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін (архівне фото)

У Росії стурбовані масовими протестами, що відбуваються в Білорусі після президентських виборів, та вбачають у цих подіях "внутрішнє втручання". Про це в четвер, 13 серпня, заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Ми занепокоєні інформацією про інциденти, пов'язані з порушенням громадського порядку на вулицях низки білоруських міст, котрі мали місце після президентських виборів", - наголосила вона. За словами Захарової, "на цьому тлі ми відзначаємо безпрецедентний тиск, який чинять окремі зарубіжні партнери на білоруську владу".

"Відстежуються чіткі спроби зовнішнього втручання в справи суверенної держави з метою розколоти суспільство та дестабілізувати ситуацію", - зазначила представниця МЗС РФ. За її словами, "застосування таких методів ми неодноразово бачили в інших країнах". Захарова закликала сторони протистояння до стриманості.

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Боррель закликав Лукашенка до переговорів із суспільством

Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити репресії проти білоруського народу та почати переговори із суспільством. "Ситуація в Білорусі викликає серйозне занепокоєння. Після президентських виборів... Олександр Лукашенко та влада Білорусі повинні припинити репресії проти білоруського народу та почати переговори з широкими верствами суспільства", - написав Боррель 13 серпня у своєму офіційному блозі.

"За останні місяці білоруси ясно показали, що прагнуть демократії та поваги до прав людини. Суттєві політичні зміни є попередньою умовою для подальшого розвитку відносин між ЄС та Білоруссю", - підкреслив він. На його думку, погіршення політичного клімату в Булорусі призвело до виборів, які "не були ані вільними, ані справедливими".

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Боррель знову закликав білоруську владу покласти край насильству та почати переговори із суспільством. Інакше, за його словами, ЄС доведеться переглянути відносини з Білоруссю та запровадити санкції проти винних у насильстві та фальсифікації виборів. Це питання 15 серпня обговорять міністри закордонних справ країн ЄС, зазначив він.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,9 відсотка.

Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.

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