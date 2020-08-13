Москва вбачає у подіях у Білорусі "зовнішнє втручання"

У Росії стурбовані масовими протестами, що відбуваються в Білорусі після президентських виборів, та вбачають у цих подіях "внутрішнє втручання". Про це в четвер, 13 серпня, заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Ми занепокоєні інформацією про інциденти, пов'язані з порушенням громадського порядку на вулицях низки білоруських міст, котрі мали місце після президентських виборів", - наголосила вона. За словами Захарової, "на цьому тлі ми відзначаємо безпрецедентний тиск, який чинять окремі зарубіжні партнери на білоруську владу".

"Відстежуються чіткі спроби зовнішнього втручання в справи суверенної держави з метою розколоти суспільство та дестабілізувати ситуацію", - зазначила представниця МЗС РФ. За її словами, "застосування таких методів ми неодноразово бачили в інших країнах". Захарова закликала сторони протистояння до стриманості.

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Боррель закликав Лукашенка до переговорів із суспільством

Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити репресії проти білоруського народу та почати переговори із суспільством. "Ситуація в Білорусі викликає серйозне занепокоєння. Після президентських виборів... Олександр Лукашенко та влада Білорусі повинні припинити репресії проти білоруського народу та почати переговори з широкими верствами суспільства", - написав Боррель 13 серпня у своєму офіційному блозі.

"За останні місяці білоруси ясно показали, що прагнуть демократії та поваги до прав людини. Суттєві політичні зміни є попередньою умовою для подальшого розвитку відносин між ЄС та Білоруссю", - підкреслив він. На його думку, погіршення політичного клімату в Булорусі призвело до виборів, які "не були ані вільними, ані справедливими".

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Боррель знову закликав білоруську владу покласти край насильству та почати переговори із суспільством. Інакше, за його словами, ЄС доведеться переглянути відносини з Білоруссю та запровадити санкції проти винних у насильстві та фальсифікації виборів. Це питання 15 серпня обговорять міністри закордонних справ країн ЄС, зазначив він.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,9 відсотка.

Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.