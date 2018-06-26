 ″Морська хвороба″ ЄС, або Як сперечаються через порятунок біженців у морі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2018

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Європа

"Морська хвороба" ЄС, або Як сперечаються через порятунок біженців у морі

Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам.

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Релігійні та благодійні організації обурюються: уряди середземноморських держав не дозволяють суднам із порятованими у морі мігрантами заходити в свої порти. А італійські, французькі, іспанські та мальтійські політики чубляться між собою через те, хто має приймати ці кораблі.

У січні цього року Італія відмовилася від зобов'язань приймати прохачів притулку, мігрантів та біженців, врятованих у Середземному морі між Італією та Лівією. Мандат нової рятувальної операції Themis більше не містить такого зобов'язання. Ультраправий новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні непохитно впроваджує цю лінію і заявляє, що Італія більше не прийматиме прибулих, а їх самих називає то "м'ясом", то "вантажем". "Ми у своїй хаті господарі", - написав він у соцмережі Twitter і попередив, що "хороші часи" для організацій, що допомагають мігрантам, лишились позаду.

Міхаель Бушгоєр (Michael Buschheuer), засновник організації Sea-eye з баварського Регенсбурга, що допомагає у порятунку, не здивований цими випадами італійського урядовця. "Вже рік щось подібне відбувається. Ще з березня 2017 року європейські уряди вставляють палиці в колеса неурядовим організаціям, тож це пришвидшене, але логічне продовження цієї тактики", - упевнений він.

В Італії навіть ініціювали розслідування щодо рятувальників за підозрою у співпраці із лівійськими контрабандистами людей. Днями його офіційно припинили рішенням сицилійського суду за браком доказів.

Головні рятувальники - берегова охорона Італії

Досі організацією, координацією порятунку та визначенням портів, куди відправляли врятованих, займався в Італії Морський координаційний центр італійського флоту у Римі. Левова частка мігрантів порятована саме силами італійського флоту, а не благодійниками. А тому, за словами Бушгоєра, судна благодійних організацій не робили нічого іншого, чого б не робили європейські чи американські кораблі, які перебували в регіоні. "Рятувальні організації займаються лише цим і нічим іншим. Тож останні закиди та блокада сильно по нас вдарили", - каже він.

Міхаель Бушгоєр

Міхаель Бушгоєр

Згідно з даними Європейського агентства із захисту зовнішніх кордонів Frontex, в охороні італійських кордонів та боротьбі із лівійськими перевізниками людей Італії допомагають ще 15 країн ЄС. Тож твердження Сальвіні про те, що Італія самотужки протистоїть проблемі, не відповідають дійсності.

Розрахунок не лише на Європу

Заяву Сальвіні про закриття італійських портів заперечив міністр інфраструктури та транспорту Даніло Тонінеллі, який також відповідає і за італійський флот. Мовляв, досі жодних конкретних пропозицій і не подавалося. Подібні процедури передбачені на випадок виникнення епідемії на якомусь з кораблів або у разі загрози теракту. 

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Цей саміт не приніс порятунку Анґелі Меркель. Але тим часом у ЄС є консенсус стосовно мігрантів - тримати їх подалі від Європи. При цьому в жертву приносяться законність і гуманність, вважає Барбара Везель. (25.06.2018)

24 червня в Брюсселі відбудеться неформальний саміт європейських лідерів, присвячений проблемі біженців. Окрім іншого, на ньому може вирішитись і доля канцлерки ФРН Анґели Меркель. (24.06.2018)

Згідно з міжнародними конвенціями, Італія, Мальта, Франція та Іспанія зобов'язані надавати суднам із порятованими право пришвартуватися в їхніх портах, якщо на борту закінчилося продовольство або у випадку іншої надзвичайної ситуації. "Існує зобов'язання порятунку людей у відкритому морі, а от подальші процедури вже не так чітко прописані", - зауважує професор морського права з німецького Бонна Штефан Талом (Stefan Talom) і додає, що порятованим має бути гарантоване "безпечне місце", але це не обов'язково означає право сходження на берег.

Як каже Бушгоєр, Італія - остання з середземноморських країн, яка закриває свої порти, - інші давно це зробили. Він вважає, що до порятунку могли б долучитися й африканські держави. "Ми очікували б, що і Єгипет чи Туніс також приймуть біженців, допомагатимуть із порятунком, забезпечуватимуть людей принаймні на рівні, щоб ті не боялися за своє життя", - зазначив Бушгоєр.

Стратегія стримування

Перед самітом ЄС 28-29 червня між лідерами країн-членів блоку відбулися активні консультації з метою вироблення спільної позиції в міграційній політиці. Але єдине, про що домовилися на неформальному саміті останньої неділі, так це про необхідність краще захищати зовнішні кордони ЄС від напливу охочих їх перетнути. Ідеться про стратегію стримування від спроб перетнути Середземне море.

Однак про це вже давно домовилися міністри внутрішніх справ ЄС: той, хто має обмаль шансів на легальний статус - не повинен і починати ризиковану морську мандрівку. Саме тому у Frontex ще торік критикували неурядові місії порятунку, які, мовляв, лише стимулюють контрабанду людей, заохочуючи платити перевізникам кілька тисяч євро за місце на гумовому човні. "Якщо ми, всі неурядові організації, припинимо нашу роботу, лівійській та європейській владі буде значно простіше розвертати кораблі з людьми", - стверджує Міхаель Бушгоєр.

Переорієнтація на Іспанію

За домовленостями Італії з лівійською владою (а, можливо, і з ватажками бойовиків), лівійці мають стримувати якомога більше мігрантів в обмін на фінансову допомогу. ЄС, у свою чергу, надає підтримку лівійській береговій охороні. Згідно з даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), ці заходи виявилися дієвими. Кількість мігрантів, що прибувають до Італії морським шляхом, скоротилася до 16400 осіб за підсумками першого півріччя цього року. Торік за цей же період у країні зареєстрували 73 тисячі прибулих мігрантів. Натомість суттєво зросла кількість людей, які з Африки намагаються дістатися берегів Іспанії.

Принаймні 635 осіб потонули цього року у морі, намагаючись дістатися Італії з Лівії. Досі, згідно з міжнародними домовленостями, саме на Італії лежав обов'язок порятунку в морі між її узбережжям та Лівією. Але нова італійська влада обіцяє, що тепер ситуація зміниться: Лівія візьме на себе частину відповідальності за організацію порятунку та повернення врятованих на свою територію.

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Маршрут біженів у ЄС - через Італію

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    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

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  • Альтернативні шляхи для біженців

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Угода з Туреччиною: ефективність під питанням

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  • Човен з біженцями у Середземному морі

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Італією

    Одна з альтернатив "балканському маршрутові" починається у порту Анталії на півдні Туреччини. Або у Мерсині поблизу сирійського кордону. Або ж в Афінах у центрі Греції. Потім мігранти риболовними чи малими торгівельними судами перетинають Середземне море та потрапляють в Італію. За оцінками ЗМІ, переправа коштує від трьох до п'яти тисяч євро.

  • Кордон Албанії та Греції.

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Албанією

    Дедалі більш популярним стає і шлях через Албанію. Туди біженці прибувають з Греції, потім морем дістаються Італії або ж рушають автомобілем на північ Європи. Утім, просування мігрантів Чорногорією та Боснією і Герцеговиною ускладнено - там усе ще є мінні поля з часів громадянської війни 1990-х. На фото - кордон Албанії та Греції.

  • Біженці на турецько-болгарському кордоні

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Болгарією

    Ще одна альтернатива для біженців - пройти Болгарією. Туди мігранти приїздять з території Туречини, далі намагаються потрапити до Румунії чи Сербії. Щоправда, це не так і просто: просування до Румунії блокують Карпати, тоді як кордони Сербії з ЄС - під суворим контролем. Через це багато мігрантів залишаються в Болгарії.

  • Карпати у Румунії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    Маршрут Румунією

    Румунія наразі залишалася осторонь масивних потоків біженців. Проте в січні тут затримали 60 мігрантів з Пакистану, Іраку, Марокко, Афганістану й Сомалі - вони намагалися вночі перетнути кордон із Сербією. Останнім часом місцева влада звертає увагу і на зростання числа біженців, які прибувають через з Україну та Молдову - переважно це афганці, котрі дісталися сюди країнами Центральної Азії.

  • Мігранти на кордоні Росії та Фінляндії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Арктичний маршрут"

    З початку 2016 року близько тисячі біженців пройшли Росією до Фінляндії. За повідомленням фінської влади, це переважно мігранти з Афганістану, Сирії, Індії та Бангладеш. Багато з них уже тривалий час жили в Росії. Задля припинення подальшого потоку біженців Росія та Фінляндія запровадили тимчасові обмеження на пропуск громадян третіх країн на двох прикордонних пунктах.

  • Патруль прикорднників на кордоні Латвії та Росії

    Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

    "Балтійський маршрут"

    Останнім часом почастішали випадки незаконного перетину слабо захищеного кордону Латвії з Росією та Білоруссю. У 2015 році там затримали близько 500 нелегальних мігрантів - переважно вихідці з В'єтнаму, Іраку та Афганістану. Латвія сподівається обмежити потік мігрантів за допомогою паркану на кордоні. Його мають звести до 2020 року.

    Автор: Олександра Йолкіна


DW.COM

Шляхи біженців до Європи: альтернативні маршрути

Після закриття так званого "балканського маршруту" біженці почали шукати обхідні шляхи проникнення до Європи. Але не всі з них безпечні. У фотогалереї DW - про альтернативні шляхи, якими йдуть мігранти. (31.03.2016)  

Аудіо й відео до теми

Маршрут біженів у ЄС - через Італію  

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