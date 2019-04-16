 Можливий підпал кафедрального собору в Нанті: затримано чоловіка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2020

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Можливий підпал кафедрального собору в Нанті: затримано чоловіка

У французькому Нанті у справі про можливий підпал кафедрального собору взято під варту 39-річного чоловіка. Він є волонтером приходу і зачиняв ввечері двері собору.

Слідчі вважають, що пожежа у кафедральному соборі в Нанті сталася внаслідок підпалу.

Слідчі вважають, що пожежа у кафедральному соборі в Нанті сталася внаслідок підпалу.

У справі про можливий підпал кафедрального собору Святих Петра і Павла у французькому місті Нант поліція взяла під варту 39-річного чоловіка. Про це в неділю, 19 липня повідомляє французький телеканал LCI.

Затриманий є активістом цього церковного приходу, який мав замкнути двері собору ввечері напередодні пожежі, яка спалахнула вранці суботи, 18 липня. Він також є біженцем з Руанди, який прагнув легалізувати своє перебування у Франції, цитує LCI заяву представника місцевої прокуратури.

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Водночас чоловік поки що не перебуває в статусі підозрюваного. Його затримали для з'ясування суперечностей у свідченнях щодо його місця перебування у ніч напередодні пожежі, повідомив прокурор.

Можливий підпал собору у Нанті

Напередодні слідчі заявили, що причиною пожежі у кафедральному соборі міста може бути підпал. За попередніми даними розслідування, вогонь спалахнув одразу у трьох місцях, достатньо віддалених одне від одного, аби це могло бути збігом обставин. Згідно з заявою прокурора, одне місце займання було в органі, ще два - в нефі собору.

За даними місцевих ЗМІ пожежа повністю зруйнувала орган у соборі. Також був зруйнований вітраж 15 століття.

Собор святих Петра і Павла у Нанті було збудовано у 15-му сторіччі у стилі пізньої французької готики. Його було відреставровано після попередньої пожежі, що сталася 1972 року, лише 1985 року.

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