Можливе визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією: як відреагували в Україні

Рішення Держдуми РФ не стало несподіванкою для України. Звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР" "як самостійні, суверенні та незалежні держави" запропонувала Компартія Російської Федерації (КПРФ) ще в січні. На думку російських комуністів, такий крок забезпечить "безпеку та захист республік від зовнішніх загроз і започаткує процес міжнародного визнання обох держав". І от 15 лютого Держдума РФ підтримала відповідне звернення до Путіна.

Держдума звернулась до Путіна, Верховна Рада - до світової спільноти

Реакція в Україні була миттєвою. Того ж дня Верховна Рада звернулась до міжнародних організацій, серед яких ООН, ПАРЄ та Європарламент, а також урядів і парламентів іноземних держав із закликом "не визнавати будь-яких рішень Росії, які стосуватимуться визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей". Як заявили українські депутати, з боку Росії це є "черговою спробою зруйнувати міжнародний правопорядок, що ґрунтується на Статуті ООН".

У Києві також вважають, що визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР" перетворить на макулатуру мінські угоди. "Хочу ще раз нагадати постійну позицію України: в разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто та де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками", - заявив у Києві український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Депутат з фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький також сприйняв рішення Держдуми як вихід Росії з мінських домовленостей. "Думаю, що таким чином вона сама розриває мінські домовленості", - сказав він. Сергій Рахманін з фракції "Голос" вважає, що тепер і "Україна має всі підстави нарешті відмовитися від мінських угод". "Треба продумати механізм для того, щоб більше на цей документ не посилатися, і всі ризики, всі небезпеки, які пов'язані з цим документом, з себе зняти", - цитує Рахманіна інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Повзуча інтеграція окупованих територій у РФ та шантаж України

Зрив мінських домовленостей Путіним призведе до нових санкцій проти Росії, прогнозує професор Києво-Могилянської академії, науковим директором Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань. "Але на непідконтрольних уряду України територіях це нічого не змінить, тому що росіяни й так там роблять, що хочуть. Путін робить все, щоб відрізати окуповані частини Донбасу від України. КПВВ не працюють, йде паспортизація. Тобто, Путін і так робить повзучу інтеграцію окупованих територій у Росію", - говорить він у розмові з DW.

На думку Гараня, питання визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР" порушили з метою шантажу України й Заходу. "Насамперед, для того, аби Київ зробив якісь поступки щодо спецстатусу (непідконтрольних уряду України районів на Донбасі - Ред.) і виборам у рамках мінських домовленостей", - каже Гарань.

Сам Путін, коментуючи звернення до нього Держдуми, згадав про мінські домовленості й закликав Захід вплинути на Україну. "Я виходитиму з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це насамперед, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей щодо виконання мінських угод. Ми дуже розраховуємо, що наші партнери за океаном і в Європі, перш за все, вплинуть на сьогоднішню київську владу", - заявив він на пресконференції після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Київський експерт Олексій Гарань вважає, що Україні слід закликати виконувати мінські домовленості так, як їх бачить Київ, а не Москва, і не піддатися на цей шантаж. "Головне не потрапити в пастку, Путін підвищує ставки, і хоче, щоб Захід надавив на Україну", - підсумував політолог.