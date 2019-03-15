Могеріні: ЄС не визнав і не визнає анексію Криму

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні заявила у понеділок, 18 березня, що Європейський Союз буде незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Росією, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Питання Криму стоїть у пріоритетах нашого порядку денного, і ми продовжуватимемо втілювати нашу політику невизнання незаконної анексії. Крим - це Україна", - наголосила Могеріні, відкриваючи засідання Ради ЄС з закордонних справ у Брюсселі. Чільна дипломатка ЄС підкреслила, що Євросоюз не визнав і не визнає "цього порушення міжнародного права". "Ми повністю солідарні з Україною, підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила Могеріні.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики констатувала систематичні порушення фундаментальних свобод і прав кримських татар за останні п'ять років. Також вона згадала ім'я українського режисера з Криму Олега Сенцова, який нині перебуває у російській в'язниці. "Багато інших були засуджені Росією у порушення міжнародного права. Ми закликаємо, щоб усі порушення прав людини було розслідувано, а представники міжнародних організацій із захисту прав людини отримали вільний доступ до півострова", - закликала Могеріні.

Як зазначила дипломатка, мілітаризація Криму та міста Севастополя негативно вплинула на безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні, а зростання напруження в Керченській протоці в листопаді минулого року стало ще одним наслідком незаконної анексії Криму.