 Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.07.2020

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Політика й суспільство

Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)

В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.

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Запеклі мовні протести спалахнули через спроби окремих однопартійців Володимира Зеленського переглянути положення мовного законодавства у бік звуження вжитку української як державної у навчанні. Незадовго до протестів, 8 липня 2020 року, уряд обрав нового Уповноваженого з питань захисту державної мови. Ним став уродженець Миколаївщини та син відомого поета Дмитра Креміня, 42-річний Тарас Кремінь. Мовний омбудсмен дав розгорнуте ексклюзивне інтерв'ю DW. Чим конкретно він може допомогти розвитку державної мови? Як оцінює ситуацію довкола "законопроекту Бужанського" та заяви президента Володимира Зеленського про намір "навести лад" з мовними квотами? На які скарги буде реагувати і чи звертались до нього активісти у регіонах? 

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