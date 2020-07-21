Мовний омбудсмен про російську в кафе і транспорті (відео)

В інтерв'ю DW мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає про свої плани, "закон Бужанського", "синдром малоросійства" у владі та позицію Зеленського у питанні квот та російських серіалів, російську в кафе і транспорті.
Запеклі мовні протести спалахнули через спроби окремих однопартійців Володимира Зеленського переглянути положення мовного законодавства у бік звуження вжитку української як державної у навчанні. Незадовго до протестів, 8 липня 2020 року, уряд обрав нового Уповноваженого з питань захисту державної мови. Ним став уродженець Миколаївщини та син відомого поета Дмитра Креміня, 42-річний Тарас Кремінь. Мовний омбудсмен дав розгорнуте ексклюзивне інтерв'ю DW. Чим конкретно він може допомогти розвитку державної мови? Як оцінює ситуацію довкола "законопроекту Бужанського" та заяви президента Володимира Зеленського про намір "навести лад" з мовними квотами? На які скарги буде реагувати і чи звертались до нього активісти у регіонах?
За даними Міносвіти, ще рік тому в Україні налічувалося 194 школи з російською мовою викладання. У вересні 2020 року всі вони повинні перейти на державну мову. Чи готові вчителі та батьки з російськомовних шкіл до змін? (08.11.2019)
"Спершу заборонили викладання українською, потім почали завозити лише російські газети, далі перейменували вулиці. Це відбувалося лише кілька десятиліть тому", - Наталка Сняданко, спеціально для DW. (17.07.2020)
16 липня виповнюється рік, як в Україні запрацював закон про функціонування державної мови. Експерти відзначають позитивні тенденції. Але останнім часом навколо мовного закону знову спалахнула дискусія. (16.07.2020)
Закон про державну мову в угорськомовних селищах Закарпаття багатьох обурює. Люди не хочуть, щоб їх змушували вчити українську мову. Тим часом деякі школярі захопилися вивченням української з огляду на ЗНО. Репортаж DW. (21.05.2019)
Захист російськомовних громадян - улюблений аргумент Кремля, коли йдеться про виправдання агресії проти України. Росія навіть порушує це питання в ООН. DW запитала, чи дійсно мешканці Донбасу потерпають від українізації. (16.07.2019)