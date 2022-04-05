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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Ходорковський".
Михайло Ходорковський - колишній керівник нафтової компанії ЮКОС, а в минулому найбагатша людина Росії. 2003 року його арештували за обвинуваченням у несплаті податків і розкраданнях. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в'язнем сумління. Після звільнення у кінці 2013 року Михайло Ходорковський живе в еміграції. Слідчий комітет РФ заочно пред'явив йому обвинувачення в кримінальній справі про вбивство в 1998 році мера Нефтеюганська Володимира Петухова. Громадська організація Ходорковського "Відкрита Росія" бачить своєю метою створення правової держави з чесними виборами, владою, котра регулярно змінюється, та дотриманням прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ксенія Собчак сама анексувала би Крим, якби була президентом. А Олексій Навальний назвав півострів "бутербродом з ковбасою". Що іще говорили російські опозиціонери про Крим - дивіться у нашому відео.