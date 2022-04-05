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Михайло Ходорковський

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Ходорковський".

Михайло Ходорковський - колишній керівник нафтової компанії ЮКОС, а в минулому найбагатша людина Росії. 2003 року його арештували за обвинуваченням у несплаті податків і розкраданнях. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в'язнем сумління. Після звільнення у кінці 2013 року Михайло Ходорковський живе в еміграції. Слідчий комітет РФ заочно пред'явив йому обвинувачення в кримінальній справі про вбивство в 1998 році мера Нефтеюганська Володимира Петухова. Громадська організація Ходорковського "Відкрита Росія" бачить своєю метою створення правової держави з чесними виборами, владою, котра регулярно змінюється, та дотриманням прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ходорковський: Путін - це бандит з мафіозної організації КДБ (05.04.2022) 05.04.2022

Чому необхідні санкції Заходу проти Росії, коли росіяни визнають свою вину і що наблизить кінець путінської епохи - Михайло Ходорковський розповів в інтерв'ю DW.
Михайло Ходорковський: Боюсь, ця війна не буде останньою

Михайло Ходорковський: "Боюсь, ця війна не буде останньою" 02.04.2022

Чому потрібні санкції Заходу проти Росії і як вони наблизять кінець путінської епохи, Михайло Ходорковський розповів в інтерв'ю Костянтину Еггерту.
Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі ЮКОСу

Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі "ЮКОСу" 05.11.2021

Росія здобула проміжну перемогу у судовій суперечці щодо багатомільярдної компенсації колишнім акціонерам "ЮКОСу".

ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС

ЄСПЛ не визнав політичною другу справу щодо компанії ЮКОС 14.01.2020

Суд у Страсбурзі дійшов висновку, що права Ходорковського і Лебедєва порушені. Утім, він відмовився визнати, що ця справа є політично мотивованою.
Роскомнагляд погрожує YouTube і Twitter через Ходорковського

Роскомнагляд погрожує YouTube і Twitter через Ходорковського 15.12.2017

Роскомнагляд погрожує YouTube і Twitter блокуванням, продовжуючи зачищення російського інтернет-середовища від небезпечних, на його думку, ресурсів. Цього разу серед них проект Михайла Ходорковського "Відкрита Росія".
Велика перемога Путіна та бутерброд з ковбасою - російські опозиціонери про Крим (відео)

"Велика перемога Путіна" та "бутерброд з ковбасою" - російські опозиціонери про Крим (відео) 19.10.2017

Ксенія Собчак сама анексувала би Крим, якби була президентом. А Олексій Навальний назвав півострів "бутербродом з ковбасою". Що іще говорили російські опозиціонери про Крим - дивіться у нашому відео.

Ксенія Собчак & Со про Крим та Україну (19.10.2017) 19.10.2017

Одне з важливих питань у президентських перегонах в Росії - доля Криму. Яким бачать майбутнє анексованого півострова російські опозиціонери - у добірці DW.

У Росії провели обшук в офісі громадської організації Ходорковського

У Росії провели обшук в офісі громадської організації Ходорковського 27.04.2017

Спецпідрозділи МВС РФ обшукали офіс "Відкритої Росії". Організація заявила про вилучення антикремлівських листівок.

Ходорковський: Путін себе вичерпав

Ходорковський: Путін себе вичерпав 07.02.2017

Коли піде Путін - не має особливого значення, вважає засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський. В інтерв'ю DW він констатував, що ситуація в РФ лише погіршується.

Замість Путіна" - в пошуках нового президента РФ (12.09.2016) 12.09.2016

В Росії стартував проект пошуку альтернативи Путіну на виборах у 2018 році. Сайт "Замість Путіна" пропонує користувачам обрати свого фаворита.
Ходорковський заявив про намір повернутись до Росії

Ходорковський заявив про намір повернутись до Росії 04.06.2016

Основним своїм завданням Ходорковський вважає формування політичної команди, яка зможе провести реформи в перехідний період, а потім - "перші чесні вибори".
ЗМІ: Російське бюро Інтерполу оголосило Ходорковського у міжнародний розшук

ЗМІ: Російське бюро Інтерполу оголосило Ходорковського у міжнародний розшук 11.02.2016

Колишнього главу концерна ЮКОС Михайла Ходорковського російське бюро Інтерполу оголосило в міжнародний розшук. Йдеться про вбивство мера Нефтеюганська Володимира Пєтухова.

DW Новини за 100 секунд (24.12.2015) 24.12.2015

Проросійські бойовики захопили ще два села в Донецькій області. Олег Сенцов подав позов проти російських ЗМІ та ФСБ. Михайло Ходорковський має намір попросити політичний притулок у Великобританії.
Ходорковського в Росії заочно арештували та оголосили в міжнародний розшук

Ходорковського в Росії заочно арештували та оголосили в міжнародний розшук 23.12.2015

Російський суд у середу ухвалив рішення про заочний арешт та оголошення в міжнародний розшук екс-голови нафтового концерну ЮКОС Михайла Ходорковського. Його підозрюють у замаху на вбивство.

DW Новини за 100 секунд (22.12.2015) 22.12.2015

Безрезультатні переговори між Україною, Росією та ЄС у Брюсселі. Успішне приземлення багаторазової ракети Falcon-9. Перегони Санта Клаусів у Перу.
Ходорковський закликав до мирної революції в Росії

Ходорковський закликав до мирної революції в Росії 09.12.2015

Революції в Росії не уникнути, а загроза репресій лише відтягує її, вважає Михайло Ходорковський. Він закликає саботувати "нелегітимні, репресивні закони" в РФ.
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