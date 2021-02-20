Михайло Мішустін - російський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Мішустін".

Починаючи від січня 2020 року, Михайло Мішустін обіймає посаду прем'єр-міністра Росії. До цього Мішустін серед іншого керував Державною податковою службою РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.