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Михайло Мішустін

Михайло Мішустін - російський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Мішустін".

Починаючи від січня 2020 року, Михайло Мішустін обіймає посаду прем'єр-міністра Росії. До цього Мішустін серед іншого керував Державною податковою службою РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Росії зареєстрували третю вакцину від коронавірусу

У Росії зареєстрували третю вакцину від коронавірусу 20.02.2021

Уряд РФ повідомив про реєстрацію третьої російської вакцини від коронавірусу "КовіВак". Перші партії цього препарату надійдуть уже в березні, обіцяють російські урядовці.
Лукашенко каже про прогрес у болючих питаннях з Росією

Лукашенко каже про прогрес у "болючих" питаннях з Росією 03.09.2020

За підсумками візиту глави уряду РФ до Білорусі Олександр Лукашенко заявив про просування у вирішенні "болючих" питань: боргів, енергетики та Союзної держави.
Речник Путіна Пєсков вилікувався від коронавірусу

Речник Путіна Пєсков вилікувався від коронавірусу 25.05.2020

Після виписки з лікарні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков ще має два тижні провести вдома. Раніше від коронавірусу вилікувався і російський прем'єр Михайло Мішустін.
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у нього виявили коронавірус

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у нього виявили коронавірус 30.04.2020

У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, за його словами, виявили коронавірус. Уряд РФ тимчасово очолить перший віце-прем'єр Андрій Бєлоусов.
У Росії подовжили обмеження на в'їзд іноземців

У Росії подовжили обмеження на в'їзд іноземців 29.04.2020

Російський уряд подовжив обмеження на в'їзд іноземців до країни до стабілізації ситуації з пандемією викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.
Путін затвердив новий уряд Росії: Лавров, Новак та Шойгу зберегли посади

Путін затвердив новий уряд Росії: Лавров, Новак та Шойгу зберегли посади 21.01.2020

Президент Росії Володимир Путін затвердив склад нового уряду РФ під керівництвом Михайла Мішустіна. Глава МЗС Сергій Лавров, міністр енергетики Олександр Новак та міністр оборони Сергій Шойгу зберегли свої посади.

Новий прем'єр РФ Михайло Мішустін: митник з психологією силовика

Новий прем'єр РФ Михайло Мішустін: митник з психологією силовика 16.01.2020

Інженер, хокеїст, відданий виконавець... Які ще характеристики дають новому главі уряду Росії Михайлу Мішустіну, DW з'ясувала у експертів.
Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії

Володимир Путін призначив Михайла Мішустіна прем'єр-міністром Росії 16.01.2020

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром РФ. Іншим указом він створив посаду заступника голови Ради безпеки РФ, на яку призначив екс-прем'єра Дмитра Медвєдєва.