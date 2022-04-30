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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мистецтво".
Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зібрав понад 25 000 голосів під петицією про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ. Що спонукало його зробити це на восьмому році війни - в інтерв'ю DW.
78-річна Мінакші Амма з Індії власним прикладом доводить: у літніх людей можна повчитися не лише мудрості, а й... бойового мистецтва. Бабуся викладає дівчаткам і жінкам каларіпаятту, аби ті могли захистити себе від насильства чоловіків на вулиці і вдома.
З українського вугілля і кристалів з Бразилії - у Києві до 80-их роковин трагедії в Бабиному Яру встановили "Кришталеву стіну плачу". Інсталяції відомої мисткині Марини Абрамович - не просто пам’ятник, а місце взаємодії.