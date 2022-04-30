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Мистецтво

Продукт культурної діяльності людини, результат творчого процесу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мистецтво".

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, ярмо залишилося

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, "ярмо" залишилося 30.04.2022

У Києві з публічного простору прибирають пам'ятники та монументи радянської доби та все, що пов'язано з російською культурою. До чого може призвести "тотальна культурна зачистка"?
Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні

Путін у робі ув'язненого та з бананом на голові на багатоповерхівці в Кельні 30.04.2022

Володимир Путін став жертвою бананізму. Відомий німецький художник зобразив президента Росії на стіні будинку в центрі Кельна - у тюремній робі та з бананом на голові.
Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні

Як Венеційський бієнале реагує на війну в Україні 25.04.2022

Цього року на Венеційському бієнале мистецтв все буде по-іншому: на світ мистецтва наклала свій відбиток війна Росії проти України - і це видно не лише з українського павільйону.
У ФРН застерігають від бойкоту російської культури

У ФРН застерігають від бойкоту російської культури 19.04.2022

На думку омбудсменки ФРН Луізи Амтсберг, не варто бойкотувати російське мистецтво та культуру, а також покладати на всіх росіян відповідальність за війну в Україні.
Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю 17.04.2022

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.
Валентин Сильвестров: Що ви коїте, чорти кремлівські?

Валентин Сильвестров: "Що ви коїте, чорти кремлівські?" 17.03.2022

Найбільший сучасний композитор, який вимушено залишив рідний Київ, поговорив з DW про війну проти його країни - України, про українську музику та про бойкот російської культури.
Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури 14.03.2022

Українця номінувала Польська академія наук. "Вільна Україна багато в чому говорить та думає словами Жадана", - йдеться у заяві академії.
Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
Колишня бензоколонка у Берліні стане музеєм

Колишня бензоколонка у Берліні стане музеєм 07.02.2022

У Берліні з'явиться новий музей художника, графіка та карикатуриста Жоржа Ґросса, який народився та помер у Берліні, але багато років жив та працював у США.
У Німеччині готують танк для акції на кордоні України та РФ

У Німеччині готують танк для акції на кордоні України та РФ 06.02.2022

Німецький художник Міхаель Фішер-Арт створює артоб'єкт, що символізує порозуміння та єднання. В акції, запланованій на березень, мають взяти участь митці.
Найкрасивіші міста Європи: Барселона

Найкрасивіші міста Європи: Барселона 25.01.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Барселони. І це не тільки Саграда Фамілія чи Парк Гуель, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.

Пристрасті по-львівськи довкола скульптури сина Моцарта

Пристрасті по-львівськи довкола скульптури сина Моцарта 30.11.2021

У Львові точаться дискусії щодо скульптури Франца Ксавера Моцарта, якого ще називають "львівським Моцартом". Одним подобається алегорична скульптурна композиція, а інших вона обурює.

Унікальний музей у Роттердамі: Ноєв ковчег чи каструля? (26.11.2021)

Унікальний музей у Роттердамі: "Ноєв ковчег" чи "каструля"? (26.11.2021) 26.11.2021

"Ноєв ковчег" у Роттердамі. Так прозвали нову будівлю для експонатів Музею Бойманса - ван Бенінгена. Її також називають "каструлею". Це варто побачити!

Ігор Кондратюк про заборону концертів виконавців з Росії, війну і Зеленського (13.10.2021) 13.10.2021

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зібрав понад 25 000 голосів під петицією про повну заборону концертів в Україні для виконавців з РФ. Що спонукало його зробити це на восьмому році війни - в інтерв'ю DW.

Індійська бабуся навчає жінок бойового мистецтва (11.10.2021) 11.10.2021

78-річна Мінакші Амма з Індії власним прикладом доводить: у літніх людей можна повчитися не лише мудрості, а й... бойового мистецтва. Бабуся викладає дівчаткам і жінкам каларіпаятту, аби ті могли захистити себе від насильства чоловіків на вулиці і вдома.

"Кришталева стіна плачу" до 80-их роковин трагедії в Бабиному Яру (07.10.2021) 07.10.2021

З українського вугілля і кристалів з Бразилії - у Києві до 80-их роковин трагедії в Бабиному Яру встановили "Кришталеву стіну плачу". Інсталяції відомої мисткині Марини Абрамович - не просто пам’ятник, а місце взаємодії.
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