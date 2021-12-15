Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Микола Полозов

Микола Полозов - російський адвокат та правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Полозов".

Російський адвокат Микола Полозов відомий, зокрема, тим, що захищав у російському суді українську льотчицю Надію Савченко та представників Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Полозов виступав також на боці захисту українських моряків, захоплених Росією у Керченській протоці в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова

У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова 15.12.2021

Єдиного акредитованого в РФ українського журналіста агентства "УНІАН" Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі, повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат

Заступнику голови Меджлісу знов посилили обвинувачення в Криму - адвокат 23.09.2021

Адвокат заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова заявив, що в анексованому Криму його підзахисному нині закидають вчинення "диверсії в складі організованої групи". Йому загрожує до 20 років в'язниці.
Суд в анексованому Криму заочно засудив власника телеканалу ATR

Суд в анексованому Криму заочно засудив власника телеканалу ATR 10.12.2020

Російський суд в анексованому Криму заочно засудив власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років колонії суворого режиму.
ФСБ призупинило слідство щодо українських моряків - адвокат

ФСБ призупинило слідство щодо українських моряків - адвокат 27.01.2020

Слідчі ФСБ призупинили попереднє слідство у справі українських військових моряків, однак це не означає зняття з них звинувачень, повідомив Микола Полозов.
Українського активіста Бекірова в анексованому Криму випустили з СІЗО - адвокат

Українського активіста Бекірова в анексованому Криму випустили з СІЗО - адвокат 27.08.2019

Едему Бекірову змінили запобіжний захід і випустили зі слідчого ізолятора в Сімферополі під зобов'язання з'явитися до суду, повідомив адвокат Микола Полозов.
Микола Полозов: Сподіваюся, затримання танкера не вплине на звільнення моряків

Микола Полозов: Сподіваюся, затримання танкера не вплине на звільнення моряків 25.07.2019

Адвокат українських моряків Микола Полозов в інтерв'ю DW про те, чи може затримання російського танкера в Ізмаїлі змінити хід переговорів щодо звільнення утримуваних у РФ українців.

Денісова заявила про переговори з РФ про повернення полонених моряків

Денісова заявила про переговори з РФ про повернення полонених моряків 24.07.2019

Українська омбудсменка пояснила, що наразі тривають переговори з Росією про повернення полонених українських моряків у рамках трибуналу ООН. Раніше Людмила Денісова заявляла про вже досягнуті домовленості.
У РФ слідство завершило розслідування справи затриманих українських моряків - адвокат

У РФ слідство завершило розслідування справи затриманих українських моряків - адвокат 09.07.2019

Про висунення слідчим управлінням ФСБ РФ обвинувачення в остаточній редакції всім 24-ьом затриманим поблизу Керченської протоки українським морякам повідомив координатор команди захисту адвокат Микола Полозов.
Суд у Москві залишив українських моряків під вартою

Суд у Москві залишив українських моряків під вартою 27.05.2019

Московський міський суд відхилив апеляцію адвокатів українських військових моряків і залишив їх під вартою до кінця липня.
Як Україна через суд хоче змусити Росію звільнити моряків

Як Україна через суд хоче змусити Росію звільнити моряків 10.05.2019

Україна просить Міжнародний трибунал з морського права зобов'язати Росію звільнити захоплених поблизу Керченської протоки кораблі та українських моряків. Рішення очікується вже 25 травня. Репортаж DW з Гамбурга.
Поранених у Керченській протоці українських моряків перевели до СІЗО Лефортово

Поранених у Керченській протоці українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово" 28.01.2019

Трьох поранених українських військових моряків, захоплених після інциденту в Керченській протоці, перевели після лікування до ізолятора "Лефортово", повідомив адвокат Микола Полозов.
Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео) 16.01.2019

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.
Адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях

Адвокати українських моряків наполягають на відкритих судових засіданнях 14.01.2019

Захист затриманих у Керченській протоці моряків, зокрема, наполягає на присутності під час судових засідань ЗМІ, представників посольств та омбудсменки Денісової.
У Росії подовжили термін слідства в справі українських моряків - адвокат

У Росії подовжили термін слідства в справі українських моряків - адвокат 12.01.2019

Попереднє слідство щодо українських моряків, затриманих під час інциденту в Керченській протоці, подовжено до кінця весни, повідомив адвокат Микола Полозов.
Адвокат: Доля українських моряків не залежить від слідства і суду у РФ

Адвокат: Доля українських моряків не залежить від слідства і суду у РФ 28.12.2018

Російський адвокат Микола Полозов, який координує роботу зі звільнення в РФ українських моряків, розповів DW про перспективи визнання їх військовополоненими та визволення до оголошення вироку.
Усі затримані Росією українські моряки назвали себе військовополоненими

Усі затримані Росією українські моряки назвали себе військовополоненими 27.12.2018

Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус.
Інші статті