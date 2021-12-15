Микола Полозов - російський адвокат та правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Полозов".

Російський адвокат Микола Полозов відомий, зокрема, тим, що захищав у російському суді українську льотчицю Надію Савченко та представників Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Полозов виступав також на боці захисту українських моряків, захоплених Росією у Керченській протоці в 2018 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.