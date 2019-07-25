Микола Полозов: Сподіваюся, затримання танкера не вплине на звільнення моряків

У четвер, 25 липня, Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали в порту Ізмаїла російський танкер NIKA SPIRIT. За даними українських правоохоронців, судно блокувало українські військові кораблі в Керченській протоці восени торік. Прокуратура називає судно речовим доказом у справі про захоплення українських військових кораблів 25 листопада 2018 року і готує клопотання про арешт.

Паралельно тривають переговори про звільнення українських моряків в Росії. Минулого тижня Лефортовський суд Москви подовжив арешт всіх 24 членів екіпажу катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу". Однак уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить російське слідство змінити запобіжний захід - відпустити моряків під її особисте зобов'язання. DW запитала координатора команди захисників українських моряків адвокатом Миколу Полозова про правові і дипломатичні перспективи справи.

DW: Пане Полозов, як вважаєте, чи вплине арешт російського танкера на переговори про звільнення українських моряків?

Микола Полозов: Сподіваюсь, що ні. Адже звільнення українців - вимога Міжнародного трибуналу з морських справ, і виконання цього рішення залишається важливим для Росії. Я бачив заяви МЗС РФ про те, що воно стурбоване можливим арештом екіпажу танкера, але наскільки я розумію з повідомлень, нікого не заарештували.

Затриманий у порту Ізмаїла російський танкер NIKA SPIRIT (у минулому - Neyma)

Тож "торгів" зі звільнення заручників не буде?

Думаю, що ні. Прямо скажемо, у справі українських моряків РФ порушує міжнародне законодавство. Сподіваюся, Україна подібну практику не застосовуватиме (на момент розмови ще не було відомо про звільнення екіпажу російського танкера. - Ред.).

Як скоро може бути розглянуто прохання Денісової про звільнення українців?

Омбудсменка Людмила Денісова подала своє клопотання минулого тижня. Українське посольство передало це клопотання через МЗС. В даний час воно надійшло до слідчого управління, але ще не доведено безпосередньо до слідчого, який веде цю справу. Це питання документообігу, але завжди є обставини, які можуть впливати на уповільнення або прискорення цього процесу. Згідно із законом, слідчий повинен ухвалити рішення протягом трьох днів після того, як надійшло до нього клопотання, але цей термін ще не відраховується.

А чи були прецеденти видачі підозрюваних на поруки іноземним громадянам в російському кримінальному процесі?

Не те, щоб це поширена практика, але подібні ситуації були, коли і іноземних громадян видавали на поруки. У нашому випадку, це питання не стільки юридичної, скільки політичної доцільності для російської влади. Але це ніяк не суперечить закону і укладається в ту парадигму, озвучену в російській ноті від 25 червня. Там було зазначено, що Росія готова виконати наказ Міжнародного трибуналу з морських справ, але оскільки суд не зобов'язав і не заборонив Росії продовжувати кримінальну справу, то звільнення моряків слід оформити в рамках російського процесуального законодавства. Одна з форм - зміна запобіжного заходу.

Тобто, замість утримання під вартою їм можуть призначити заставу чи домашній арешт?

Або підписку про невиїзд. Але друга частина наказу трибуналу щодо моряків - це їхнє повернення додому. У такому випадку запобіжний захід повинен передбачати можливість перетину кордону без порушення закону. Підписка про невиїзд обмежує це право, застава чи домашній арешт - теж, а от особиста порука не обмежує переміщення підозрюваного, у тому числі і за межі РФ. Тому, на мій погляд, процесуально - це одна з найбільш оптимальних форм виконання наказу трибуналу за теперішніх обставин.

Але за цими процесуальними діями все одно стоять домовленості дипломатів?

Безумовно, питання лежить в площині міждержавних переговорів. Але якби у Росії не прийняли принципового рішення виконувати наказ трибуналу, то напевно не зверталися б з такою нотою за схемою, фактично запропонованою міжнародним судом. Трибунал чітко написав: в 119-му пункті, - що не забороняє Росії розслідувати цю справу або відкривати нові справи за цими обставинами, а в 124-му пункті - звільнити моряків і повернути кораблі. Тут іншого шляху немає. Може бути, звичайно, волюнтаристський підхід: нічого не оформлювати, вольовим рішенням посадити всіх у літак і відправити додому, але російська влада вирішила ним не йти.

Як далі буде розвиватися російське розслідування?

Досудове розслідування вже завершено, обвинувальний акт буде складений після того, як ми ознайомимося з матеріалами кримінальної справи. Фактично, з вівторка моряки почали ознайомлюватися з матеріалами, наступного тижня слідство, швидше за все, надасть графік ознайомлення адвокатів. Обсяг там близько 20 томів і, з огляду на те, що ці матеріали існують тільки в одному екземплярі - процес буде не дуже швидкий і займе два-три місяці.

Чи відкрило слідство якісь нові обставини?

Офіційна канва справи відповідає вже оприлюдненими обвинуваченням: моряків звинувачують у незаконному перетині кордонів РФ організованою групою, порушенні порядку мирного проходження через Керченську протоку, передбаченого в тому числі і російськими нормативно-правовими актами і так далі. Загалом, все те, що транслювалося російською владою останні місяці.

Наша позиція діаметрально відрізняється: ми і самі моряки вимагаємо вважати їх військовополоненими. Військові моряки і військові судна мають імунітет згідно з нормами міжнародного права. Відповідно, навіть якщо допустити, що було щось порушено, притягнути екіпаж до кримінальної відповідальності не можна. Відповідальність має нести держава прапора. Сам процес по суті вже розглядається в Міжнародному трибуналі з морського права який і встановить: чи був сам факт порушення і міру відповідальності сторін.

Але доля моряків повинна бути конкретно реалізована в рамках наказу трибуналу негайно. Подальше утримання моряків, на мій погляд, працює проти російської влади і може стати приводом для обговорення на Заході подальших санкцій.

Чи бачилися ви з кимось із підзахисних після продовження їм арешту?

Вчора я зустрічався з Денисом Гриценком (35-річний капітан катера "Бердянськ" - Ред.). Можу сказати, що Денис у хорошій фізичній формі і прекрасному моральному стані. Після суду, який відбувся минулого тижня, моряки поспілкувалися зі своїми близькими. Зазвичай після цього відчувають піднесення. Тут у них вже є відчуття, що питання буде вирішено позитивно, і тому настрій дуже хороший. Гриценко вірить, що зовсім недовго йому залишилося перебувати у російській в'язниці, і він незабаром повернеться додому до близьких.