МЗС ФРН схвалив рішення британського парламенту щодо Brexit

"Сигналом розуму", який надійшов з Лондона, назвав міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) підсумки голосування у Палаті громад британського парламенту, де більшість депутатів висловились проти "жорсткого" Brexit. Реакція очільника МЗС ФРН опублікована в офіційному мікроблозі Twitter увечері у середу, 13 березня.

За словами Мааса, члени Палати громад продемонстрували, що "у більшості своїй виступають принаймні проти сценарію No Deal", при якому Brexit відбудеться без угоди з Брюсселем. "У такому No Deal не зацікавлений ніхто, і ми також з усією ясністю знову і знову наголошували на цьому", - зазначив Маас.

Раніше того ж дня британський парламент проголосував проти "жорсткого" Brexit, а 14 березня депутати розглянуть питання про можливе відтермінування виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу.

Напередодні, 12 березня, члени Палати громад не схвалили угоду про Brexit, котру було досягнуто прем'єр-міністеркою Терезою Мей. Наразі заплановано, що Великобританія вийде з Європейського Союзу 29 березня.