Міністерство закордонних справ України - МЗС України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МЗС України".

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