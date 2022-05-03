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МЗС України

Міністерство закордонних справ України - МЗС України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МЗС України".

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) є одним з 15 українських міністерств. МЗС України відповідає за українську зовнішню політику. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Посол України закликав не приймати судна з вантажами з РФ у німецьких портах

Посол України закликав не приймати судна з вантажами з РФ у німецьких портах 03.05.2022

Андрій Мельник закликав не розвантажувати в порту Ростока танкер із нафтопродуктами, який прийшов із російського Приморська. У порту кажуть, що чинні закони не дозволяють відмовити судну у розвантаженні.
Кулеба розкритикував ФРН за нерішучість

Кулеба розкритикував ФРН за "нерішучість" 01.05.2022

Є три аспекти, щодо яких Берлін міг би ухвалити історичні рішення, вважає Дмитро Кулеба. Глава МЗС України також прокоментував погрози Кремля застосувати ядерну зброю.
Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України

Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України 30.04.2022

Проблеми, викликані військовим вторгненням РФ в Україну, становлять серйозну загрозу для економіки КНР, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю китайській офіційній інформагенції "Сіньхуа".
Вибухи у ПМР: Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари

Вибухи у "ПМР": Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари 26.04.2022

Президентка Молдови Майя Санду вважає, що вибухи у непідконтрольній Кишиневу "ПМР" пов'язані з силами всередині невизнаного регіону. Натомість в Києві переконані, що це - спроби дестабілізації з боку РФ.
До Києва прибули держсекретар США та глава Пентагону - Арестович

До Києва прибули держсекретар США та глава Пентагону - Арестович 24.04.2022

60-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 24 квітня.
У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів

У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів 13.04.2022

Речник українського МЗС висловив своє розчарування небажанням французького лідера визнати геноцид українців з боку РФ та пояснив, що росіяни та українці не є братами.

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом 07.04.2022

Найближчим часом Росія почне великий наступ на Донбас. Такий прогноз озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що ця битва нагадуватиме бої Другої світової війни.
Посол Мельник звинуватив Штайнмаєра в надмірній близькості до РФ

Посол Мельник звинуватив Штайнмаєра в надмірній близькості до РФ 03.04.2022

Президент Німеччини Штайнмаєр протягом десятиліть "плів павутиння контактів" з Росією, переконаний український дипломат Андрій Мельник.
Кулеба закликав світ криміналізувати використання символу Z

Кулеба закликав світ криміналізувати використання символу "Z" 29.03.2022

Символ "Z" означає російські воєнні злочини і тому його використання має бути заборонено у цивілізованому світі, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба закликав ЄС не йти на вимоги РФ щодо оплати за імпорт газу в рублях

Кулеба закликав ЄС не йти на вимоги РФ щодо оплати за імпорт газу в рублях 24.03.2022

Країнам ЄС не потрібно погоджуватися з принизливими вимогами РФ платити за нафту і газ в рублях, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Обстріл Сумихімпрому: МЗС закликало світ вжити заходів проти РФ

Обстріл "Сумихімпрому": МЗС закликало світ вжити заходів проти РФ 21.03.2022

МЗС України висловило протест щодо використання Ради безпеки ООН як майданчика для підготовки провокацій РФ та закликало вжити заходів проти агресивних дій російського режиму.
Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін

Кулеба: За війну проти України відповідальні росіяни, а не лише Путін 18.03.2022

Відповідальність за війну проти України на рівні з президентом Росії Володимиром Путіним несуть росіяни, які його підтримують, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Зеленський вимагає звільнити захопленого мера Мелітополя

Зеленський вимагає звільнити захопленого мера Мелітополя 12.03.2022

У Києві назвали воєнним злочином захоплення мера Мелітополя Івана Федорова російськими військовими. Міжнародну спільноту закликають терміново відреагувати на цей факт.
МЗС: Росія атакує Україну з Донбасу, Криму та північного напрямку

МЗС: Росія атакує Україну з Донбасу, Криму та північного напрямку 24.02.2022

Російські війська здійснюють удари по мирних українських містах з різних напрямків, у тому числі зі сторони тимчасово окупованих Донбасу та Криму, а також північно-східного регіону, вказують у МЗС.

Зеленський розгляне пропозицію МЗС щодо припинення дипломатичних відносин із РФ

Зеленський розгляне пропозицію МЗС щодо припинення дипломатичних відносин із РФ 22.02.2022

За словами Зеленського, вже сьогодні він ухвалить рішення щодо припинення дипломатичних відносин з Росією на запит МЗС України.

Путін сказав Шольцу і Макрону, що визнає ДНР і ЛНР

Путін сказав Шольцу і Макрону, що визнає "ДНР" і "ЛНР" 21.02.2022

Президент РФ Володимир Путін повідомив про намір визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" президенту Франції Еммануелю Макрону та канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.
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