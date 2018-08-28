МЗС України підготувало документи для денонсації договору про дружбу з РФ - Клімкін

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет документів для денонсації договору про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ, укладеного в 1997 році. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у четвер, 30 серпня. "Ці документи вже підготовлені, весь пакет. Ми його обробили. Найближчим часом внесемо його формально", - сказав глава МЗС журналістам у Києві, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що Росія порушила "практично всі положення цього договору, включаючи преамбулу". Клімкін додав, що термін дії договору завершується, і "не може бути й мови про його продовження".

Як повідомлялося, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від МЗС пакет документів для початку процедури припинення дії договору.

Раніше, у квітні цього року віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що договір про дружбу і співробітництво з РФ досі діє, оскільки в ньому РФ визнає територіальну цілісність України і зобов'язується не нападати на державу. При цьому Климпуш-Цинцадзе зазначила, що, "очевидно, час його минає".

Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією було укладено 31 травня 1997 року терміном на десять років із подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року.

Згідно з договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного.