 МЗС України викликає італійського посла через заяви Сальвіні про Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

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Новини

МЗС України викликає італійського посла через заяви Сальвіні про Крим

Для пояснень унаслідок скандальних заяв міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо "референдуму" в Криму до МЗС України викликають посла Італії, повідомили в українському відомстві.

МЗС України

Міністерство закордонних справ України запросило посла Італії для отримання роз'яснень та висловлення протесту через позицію віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні щодо анексії Росією Криму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби українського МЗС, оприлюдненій увечері п'ятниці, 20 липня, на сайті дипломатичного відомства.

У коментарі МЗС засуджується позиція італійського міністра щодо "законності" проведеного в Криму "референдуму" про приєднання до Росії. "Засуджуємо позицію італійського політика як таку, що не ґрунтується на реальних фактах та суперечить визнаним принципам та нормам міжнародного права", - йдеться у коментарі українського дипломатичного відомства. У Києві розраховують, що уряд Італії "вкотре засудить" анексію Криму та "агресію проти України".

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter: "Хто виправдовує анексію, хто не вірить, що існує міжнародне право, - обов'язково за це заплатить".

Раніше лідер популістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні, що одночасно є віце-прем'єром та міністром внутрішніх справ Італії, в інтерв'ю виданню The Washington Post поставив під сумнів твердження про незаконність проведення "референдуму" в Криму та заявив, що на цьому "референдумі" 90 відсотків населення проголосувало за "повернення Криму" до РФ.

Крім того, Революцію гідності в Україні Маттео Сальвіні назвав "псевдореволюцією", котру фінансували з-за кордону.

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