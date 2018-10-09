МЗС України: Антиугорські білборди на Закарпатті - провокація

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував появу на Закарпатті білбордів із закликом "Зупинимо сепаратистів на Закарпатті". На них зображені світлини членів Товариства угорської культури Закарпаття. Очільник МЗС України у мережі Twitter назвав їх "очікуваними провокаціями", ідеться в його дописі в неділю, 21 жовтня.

"Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть.", - наголосив Клімкін. Напередодні глава Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль заявляв про російський слід у цьому. За його словами, які наводить агентство "Українські новини", методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова "примітивна спецоперація" російської ФСБ, яка вже кілька років намагається посварити на Закарпатті українців і угорців.

Раніше українське міністерство закордонних справ оголосило консула Угорщини в Береговому Закарпатської області персоною нон ґрата. Будапешт пішов на дзеркальний крок. Причиною дипломатичного скандалу між двома країнами стала видача паспортів Угорщини громадянам України на території консульства в Береговому. Раніше протистояння між Києвом та Будапештом виникло через ухвалений Верховною Радою закон про освіту.