 МЗС України: Антиугорські білборди на Закарпатті - провокація | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

МЗС України: Антиугорські білборди на Закарпатті - провокація

Глава МЗС України закликає з'ясувати, хто розмістив антиугорські білборди на Закарпатті. Обласна влада вже кивнула на ФСБ Росії.

Будівля МЗС у Києві

Будівля МЗС у Києві

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував появу на Закарпатті білбордів із закликом "Зупинимо сепаратистів на Закарпатті". На них зображені світлини членів Товариства угорської культури Закарпаття. Очільник МЗС України у мережі Twitter назвав їх "очікуваними провокаціями", ідеться в його дописі в неділю, 21 жовтня.

"Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть.", - наголосив Клімкін. Напередодні глава Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль заявляв про російський слід у цьому. За його словами, які наводить агентство "Українські новини", методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова "примітивна спецоперація" російської ФСБ, яка вже кілька років намагається посварити на Закарпатті українців і угорців.

Раніше українське міністерство закордонних справ оголосило консула Угорщини в Береговому Закарпатської області персоною нон ґрата.  Будапешт пішов на дзеркальний крок. Причиною дипломатичного скандалу між двома країнами стала видача паспортів Угорщини громадянам України на території консульства в Береговому. Раніше протистояння між Києвом та Будапештом виникло через ухвалений Верховною Радою закон про освіту.

DW.COM

Через скандал із видачею українцям угорських паспортів консула Угорщини в Береговому оголошено персоною нон ґрата. Він має залишити територію України протягом 72 годин. (04.10.2018)

Попередня правова кваліфікація у справі, відкритій після появи у ЗМІ повідомлень про видачу угорських паспортів в угорському консульстві в Береговому, - державна зрада, повідомили в прокуратурі Закарпатської області. (28.09.2018)

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