МЗС України: Антиугорські білборди на Закарпатті - провокація

Глава МЗС України закликає з'ясувати, хто розмістив антиугорські білборди на Закарпатті. Обласна влада вже кивнула на ФСБ Росії.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував появу на Закарпатті білбордів із закликом "Зупинимо сепаратистів на Закарпатті". На них зображені світлини членів Товариства угорської культури Закарпаття. Очільник МЗС України у мережі Twitter назвав їх "очікуваними провокаціями", ідеться в його дописі в неділю, 21 жовтня.
"Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть.", - наголосив Клімкін. Напередодні глава Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль заявляв про російський слід у цьому. За його словами, які наводить агентство "Українські новини", методи і стиль виконання вказують на те, що це чергова "примітивна спецоперація" російської ФСБ, яка вже кілька років намагається посварити на Закарпатті українців і угорців.
Раніше українське міністерство закордонних справ оголосило консула Угорщини в Береговому Закарпатської області персоною нон ґрата. Будапешт пішов на дзеркальний крок. Причиною дипломатичного скандалу між двома країнами стала видача паспортів Угорщини громадянам України на території консульства в Береговому. Раніше протистояння між Києвом та Будапештом виникло через ухвалений Верховною Радою закон про освіту.