МЗС Польщі: ЄС розробляє санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО

Європейський Союз найближчим часом готовий запровадити санкції проти організаторів "виборів" в самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках. Про це в суботу, 1 грудня, повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

"Європейський Союз розробляє санкції щодо осіб, які причетні до організації незаконних виборів, і найближчим часом ЄС назве цих осіб", - сказав він на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Чапутович також підкреслив, що Польща засуджує акт агресії Росії в акваторії Азовського моря. "Польща вважає необхідною однозначну і рішучу реакцію міжнародної спільноти шляхом посилення санкцій. Росія повинна зрозуміти, що агресивна політика буде виходити за рамки тільки заяв міжнародного співтовариства", - зазначив міністр.

Він також зазначив, що після загострення конфлікту між Росією та Україною може бути зупинено будівництво газогону "Північний потік-2", передає видання "Українська правда". За словами Чапутовича, Єврокомісія, Польща, США та інші країни вважають, що проект має підпадати під газову ініціативу ЄС, тоді він не буде вигідний "Газпрому". З іншого боку, Німеччина та низка інших країн хочуть, щоб цей проект був виключно економічним. "Я вважаю, що є шанс затримати реалізацію проекту. Остання агресія в Азовському морі має показати міжнародній спільноті, до чого готова Росія і як вона може використовувати такі проекти проти інших держав", - сказав Чапутович, закликавши чинити тиск на країни, які хочуть реалізувати цей проект.

Окрім того, Чапутович нагадав, що український політв'язень, режисер Олег Сенцов був відзначений премією Міністерства закордонних справ Польщі Pro Dignitate Humana ("За людську гідність"). "Для мене честь, що цього року я можу відзначити премією "За людську гідність" пана Олега Сенцова за визнання його заслуг у сфері прав людини, безкомпромісного захисту осіб, які зазнали переслідування, і тих, хто зазнав репресій", - сказав він. Премію було вручено сестрі Сенцова Наталії Каплан.