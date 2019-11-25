МЗС Китаю викликав посла США через позицію Конгресу щодо Гонконгу

Міністерство закордонних справ Китаю у понеділок, 25 листопада, викликало посла США Террі Бранстеда з метою висловити протест через схвалення обома палатами Конгресу США законопроєкту про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Пекін прирівняв позицію Сполучених Штатів до втручання у внутрішні справи країни і закликав Вашингтон "виправити свої помилки і припинити втручатися в події в Гонконгу".

Схвалення законопроєкту є формою заохочення насильства і серйозним порушенням міжнародного законодавства і базових норм міжнародних відносин, заявив заступник глави МЗС КНР. Тим часом документ, схвалений обома палатами Конгресу США, 20 листопада був переданий на підпис президентові Дональду Трампу.

Масові протести через плани влади дозволити екстрадицію в Китай

Від червня в Гонконзі проходять багатотисячні акції протесту. Мітингувальники спершу виступали проти планів уряду дозволити видачу правопорушників владі Китаю. Пізніше учасники протесту почали вимагати проведення демократичних реформ, запровадження загального виборчого права і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Крім того, демонстранти закликають до незалежного розслідування випадків поліцейського насильства на минулих акціях.

У жовтні спірний законопроєкт був відкликаний, однак протести не вщухають. Водночас на місцевих виборах 24 листопада у Гонконгу більшість здобула опозиція. Оглядачі розгялають результати виборів як своєрідний референдум, за допомогою якого мешканці Гонконгу висловили свою підтримку протестувальникам.

Спеціальний адміністративний район Гонконг є частиною Китаю з 1997 року. До 2047 Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, серед яких - свобода преси, зібрань і висловлення думок.