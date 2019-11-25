 МЗС Китаю викликав посла США через позицію Конгресу щодо Гонконгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МЗС Китаю викликав посла США через позицію Конгресу щодо Гонконгу

Конгрес США схвалив законопроєкт на підтримку демократії в Гонконзі. Пекін назвав це втручанням у внутрішні справи Китаю і порушенням міжнародного права.

Посол США в Китаї Террі Бранстед (фото з архіву)

Посол США в Китаї Террі Бранстед (фото з архіву)

Міністерство закордонних справ Китаю у понеділок, 25 листопада, викликало посла США Террі Бранстеда з метою висловити протест через схвалення обома палатами Конгресу США законопроєкту про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Пекін прирівняв позицію Сполучених Штатів до втручання у внутрішні справи країни і закликав Вашингтон "виправити свої помилки і припинити втручатися в події в Гонконгу".

Схвалення законопроєкту є формою заохочення насильства і серйозним порушенням міжнародного законодавства і базових норм міжнародних відносин, заявив заступник глави МЗС КНР. Тим часом документ, схвалений обома палатами Конгресу США, 20 листопада був переданий на підпис президентові Дональду Трампу.

Масові протести через плани влади дозволити екстрадицію в Китай

Від червня в Гонконзі проходять багатотисячні акції протесту. Мітингувальники спершу виступали проти планів уряду дозволити видачу правопорушників владі Китаю. Пізніше учасники протесту почали вимагати проведення демократичних реформ, запровадження загального виборчого права і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Крім того, демонстранти закликають до незалежного розслідування випадків поліцейського насильства на минулих акціях.

У жовтні спірний законопроєкт був відкликаний, однак протести не вщухають. Водночас на місцевих виборах 24 листопада у Гонконгу більшість здобула опозиція. Оглядачі розгялають результати виборів як своєрідний референдум, за допомогою якого мешканці Гонконгу висловили свою підтримку протестувальникам.

Спеціальний адміністративний район Гонконг є частиною Китаю з 1997 року. До 2047 Гонконгу гарантовані широкі спеціальні права, серед яких - свобода преси, зібрань і висловлення думок. 

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Гонконг: опозиція здобула більшість на місцевих виборах  

Коментар: Результати виборів у Гонконгу - чітке послання урядові

Результати місцевих виборів у Гонконгу, на яких перемогла опозиція, - чітке послання жителів автономії уряду. Але сподіватися на те, що уряд на чолі з Керрі Лам піде назустріч невдоволеним, - марно, вважає Філіпп Білскі. (25.11.2019)  

Сенат США ухвалив законопроєкт щодо прав людини в Гонконгу - Китай обурений

Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт "Про права людини і демократію в Гонконгу". У відповідь Пекін попередив американського дипломата про "жорсткі заходи". (20.11.2019)  

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Також за темою

Hongkong Lokalwahlen Regierungschefin Carrie Lam

Коментар: Результати виборів у Гонконгу - чітке послання урядові 25.11.2019

Результати місцевих виборів у Гонконгу, на яких перемогла опозиція, - чітке послання жителів автономії уряду. Але сподіватися на те, що уряд на чолі з Керрі Лам піде назустріч невдоволеним, - марно, вважає Філіпп Білскі.

Proteste in Hongkong

Протести в Гонконгу: Китай погрожує регіону втратою автономії 14.11.2019

Насильство з боку протестувальників загрожує принципу "одна країна - дві системи", заявив глава КНР Сі Цзіньпін. Тим часом у регіоні тривають масові акції протесту. Є інформація про ще одного загиблого.

Hongkong Antiregierungsproteste Polytechnische Universität

Сутички у Політехнічному університеті Гонконгу тривають: ЄС закликає до деескалації 19.11.2019

Під час облоги Політехнічного університету Гонконгу поліцейські затримали вже близько сотні студентів. У ЄС і США заявили про "стурбованість" внаслідок ескалації насильства та закликали обидві сторони до його припинення.

Реклама

Докладно

Юстиція (символічне фото)

Валентина Данішевська: Влада зазіхає на незалежність судів

Голова Верховного суду Валентина Данішевська вбачає у новому законі загрозу незалежності суддів. Інтерв'ю DW.  

МВФ

Місія МВФ не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Для досягнення домовленості щодо нової кредитної програми знадобиться новий раунд дискусій, наголошують у місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  