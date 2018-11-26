МЗС Естонії викликало російського посла через інцидент у Керченській протоці

Представник естонського МЗС на зустрічі з послом закликав РФ негайно звільнити українські кораблі та моряків, яких Росія захопила поблизу Керченської протоки 25 листопада. Таллінн висловив підтримку Україні.
Міністерство закордонних справ Естонії в середу, 28 листопада, викликало посла Росії Олександра Петрова у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці.
Представник естонського МЗС на зустрічі з послом закликав РФ "негайно звільнити кораблі та членів їхніх команд", повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на заяву відомства.
У міністерстві наголосили, що Росія "повинна гарантувати свободу навігації суднам України та інших країн у Керченській протоці й Азовському морі відповідно до міжнародного права". Таллінн висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Напередодні президентка Естонії Керсті Кальюлайд різко засудила напад Росії на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Вона назвала це "війною в Європі", нагадала, що Крим досі окупований, і закликала лідерів демократичних держав підтримати її позицію.
25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України разом з українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. РФ закидає морякам незаконний перетин державного кордону. У Києві це заперечують. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності. Верховна Рада 26 листопада схвалила запровадження воєнного стану в десяти областях країни на 30 діб.
Низка євродепутатів хоче провести позачергове обговорення ескалації в Азовському морі. Для них також важливо, щоб запровадження воєнного стану в Україні не перешкодило проведенню виборів президента. (27.11.2018)
Частину українських моряків, захоплених Росією біля Керченської протоки, взято під варту до 25 січня 2019 року. Їм закидають незаконний перетин державного кордону РФ. (27.11.2018)