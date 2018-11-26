МЗС Естонії викликало російського посла через інцидент у Керченській протоці

Міністерство закордонних справ Естонії в середу, 28 листопада, викликало посла Росії Олександра Петрова у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці.

Представник естонського МЗС на зустрічі з послом закликав РФ "негайно звільнити кораблі та членів їхніх команд", повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на заяву відомства.

У міністерстві наголосили, що Росія "повинна гарантувати свободу навігації суднам України та інших країн у Керченській протоці й Азовському морі відповідно до міжнародного права". Таллінн висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Напередодні президентка Естонії Керсті Кальюлайд різко засудила напад Росії на українські кораблі поблизу Керченської протоки. Вона назвала це "війною в Європі", нагадала, що Крим досі окупований, і закликала лідерів демократичних держав підтримати її позицію.

25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України разом з українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. РФ закидає морякам незаконний перетин державного кордону. У Києві це заперечують. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності. Верховна Рада 26 листопада схвалила запровадження воєнного стану в десяти областях країни на 30 діб.