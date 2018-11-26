 МЗС Австрії: Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

МЗС Австрії: Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії

Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль не виключає, що в грудні Європейський Союз може запровадити нові санкції проти РФ. Нові санкції вже готова підтримати Польща.

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (picture alliance/AP Photo/M. Altaffer)

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль

Очільниця міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) заявила, що в грудні Євросоюз може накласти на РФ нові санкції через напад російських кораблів на українські в Керченській протоці. Про це вона розповіла у вівторок, 27 листопада, після зустрічі із німецьким колегою Гайком Маасом (Heiko Maas), повідомляє Reuters.

Кнайссль зазначила, що 10 грудня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. "Що стосується подальших санкцій, то час покаже - у грудні ми проведемо саміт… Все залежатиме від подій, які трапилися, та подальшої поведінки обох сторін", - відповіла Кнайссль на питання про подальші санкції.

У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас додав, що нова ескалація подій на Азовському морі показала, що "анексія Криму ... є проблемою для безпеки всієї Європи". Він закликав Росію відпустити захоплених українських моряків та кораблі. "Тепер обидві сторони повинні зробити свою частину роботи для деескалації", - додав він.

Крім того, введення санкцій проти РФ підтримав президент Польщі Анджей Дуда. Він заявив, що Варшава приєднається до будь-яких міжнародних кроків щодо посилення санкцій проти Росії, передає Reuters. "Якщо є такі міжнародні ініціативи, як подальші санкції (проти Росії), Польща візьме участь у цих ініціативах, тому що ми готові до всіх дій, які посприяють вирішенню конфлікта", - повідомив Дуда в Болгарії, де польський президент перебуває з офіційним візитом.

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Нагадаємо, що 25 листопада українські кораблі були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки. Перед цим один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. Ради національної безпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні. Президент України Петро Порошенко звернувся до депутатів Верховної Ради України із закликом прибути на позачергове засідання 26 листопада для обговорення та розгляду проекту рішення про запровадження воєнного стану.

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