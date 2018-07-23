 Меттіс: Жодних змін у політиці США після зустрічі Трампа з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меттіс: Жодних змін у політиці США після зустрічі Трампа з Путіним

Після саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі жодних змін у політиці США не відбулося, заявив Джеймс Меттіс, міністр оборони Сполучених Штатів.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Після переговорів у Гельсінкі між президентами США та РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним політика Вашингтона не змінилася. Про це у п'ятницю, 27 липня, заявив журналістам у Пентагоні міністр оборони США Джеймс Меттіс.

"Одразу після саміту в Гельсінкі мені зателефонували керівник апарату Білого дому (Джон Келлі. - Ред.) і радник із питань національної безпеки (Джон Болтон. - Ред.). Жодних змін у політиці внаслідок цього (зустрічі президентів - Ред.) не з'явилося", - цитує Меттіса інформагенція Reuters. Зокрема, він не отримував жодних вказівок щодо дій у Сирії.

Глава Пентагону також запевнив, що США вживають заходів для того, щоб не допустити жодних спроб стороннього втручання у вибори. Як відомо, восени 2018 року в США відбудуться вибори до Конгресу.

Після зустрічі з Путіним Трамп зазнав шквалу критики у США з боку демократів та республіканців, оскільки ухилився від відповіді на запитання про те, чи вірить даним американської розвідки про втручання Росії у вибори США 2016 року.

Після переговорів у Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Невдовзі візит російського президента відклали до початку 2019 року. Путін натомість запросив Трампа до Москви.

Дивитись відео 03:10
Now live
03:10 хв

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)

DW.COM

Володимир Путін запросив Дональда Трампа до Москви

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий поїхати до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом, але для цього потрібні правильні умови. Крім того, він запросив президента США до Москви. (27.07.2018)  

Трамп після прес-конференції з Путіним - під шквалом критики у США

Республіканці та демократи гостро критикують Трампа за те, що він не засудив імовірне втручання Росії у президентські вибори у США та не протистояв Путіну. (16.07.2018)  

Помпео: США зобов'язуються не визнавати Крим російським

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США не визнають анексію Криму Росією, і закликав Москву припинити окупацію півострова. (25.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Трамп і Путін: чому їхню зустріч назвали ганьбою та зрадою США (17.07.2018)  

Також за темою

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Володимир Путін запросив Дональда Трампа до Москви 27.07.2018

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий поїхати до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом, але для цього потрібні правильні умови. Крім того, він запросив президента США до Москви.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Вашингтон переніс зустріч Трампа з Путіним на наступний рік 26.07.2018

Візит російського президента до США , попередньо запланований на цю осінь, перенесли на 2019 рік. Вашингтон чекає завершення розслідувань щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори.

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin

Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори в США 19.07.2018

Президент Росії Володимир Путін відповідає за свою країну, тож його можна вважати відповідальним за втручання у вибори в США, заявив президент США Дональд Трамп. Він "застеріг" Путіна від подібного в майбутньому.

Докладно

Додатки для смартфонів допомагають зорієнтуватися у транспортній системі багатьох міст (picture-alliance/dpa)

Додаток, з яким не заблукати (відео)

Проблеми з транспортом? Не у Вільнюсі. Мобільний додаток полегшує використання усіх транспортних засобів у місті. 

Лінія електропередачі

Уряд ФРН не дозволив китайцям придбати енергокомпанію

Китайська державна компанія SGCC не змогла придбати 20 відсотків акцій оператора електромереж у ФРН. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  