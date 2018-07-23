Меттіс: Жодних змін у політиці США після зустрічі Трампа з Путіним

Після переговорів у Гельсінкі між президентами США та РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним політика Вашингтона не змінилася. Про це у п'ятницю, 27 липня, заявив журналістам у Пентагоні міністр оборони США Джеймс Меттіс.

"Одразу після саміту в Гельсінкі мені зателефонували керівник апарату Білого дому (Джон Келлі. - Ред.) і радник із питань національної безпеки (Джон Болтон. - Ред.). Жодних змін у політиці внаслідок цього (зустрічі президентів - Ред.) не з'явилося", - цитує Меттіса інформагенція Reuters. Зокрема, він не отримував жодних вказівок щодо дій у Сирії.

Глава Пентагону також запевнив, що США вживають заходів для того, щоб не допустити жодних спроб стороннього втручання у вибори. Як відомо, восени 2018 року в США відбудуться вибори до Конгресу.

Після зустрічі з Путіним Трамп зазнав шквалу критики у США з боку демократів та республіканців, оскільки ухилився від відповіді на запитання про те, чи вірить даним американської розвідки про втручання Росії у вибори США 2016 року.

Після переговорів у Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Невдовзі візит російського президента відклали до початку 2019 року. Путін натомість запросив Трампа до Москви.