Металургія

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020)

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.