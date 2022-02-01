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Металургія

У компанії Метінвест Ахметова заявили про обшуки

У компанії "Метінвест" Ахметова заявили про обшуки 01.02.2022

На підприємствах "Метінвесту" Ріната Ахметова в Кривому Розі обшуки, які нібито пов'язані з податковими порушеннями компанії.
Суд заблокував рахунки найбільшого меткомбінату України: деталі справи

Суд заблокував рахунки найбільшого меткомбінату України: деталі справи 06.01.2022

Керівництво "АрселорМіттал Кривий Ріг" скаржиться на паралізовану правоохоронцями роботу та неможливість платити зарплати. У генпрокурора пояснюють, що заморозили рахунки через ухилення від сплати податків.
Блокування Росією Керченської протоки завдасть Україні збитків - експерти

Блокування Росією Керченської протоки завдасть Україні збитків - експерти 16.04.2021

Росія оголосила про нові обмеження судноплавства через Керченську протоку. Більшість українських експертів очікують насамперед нових економічних збитків.

Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео) 27.11.2020

Металургія спричиняє близько 5% світових викидів вуглекислого газу. Але сталь можна виробляти і в екологічно чистий спосіб, за допомогою електродугових печей, як це роблять у німецькому Віттені.

Зелена металургія: екологічно чиста сталь від німців (27.11.2020) 27.11.2020

Металургія спричиняє близько 5% викидів вуглекислого газу у світі. За допомогою електродугових печей можна виготовляти екологічно чисту сталь. Як це працює? Дивіться репортаж DW про одну з найбільших "зелених" печей у світі з німецького Віттена.

Місцеві вибори у Маріуполі: Чи загрожує реванш сепаратистів? (07.10.2020) 07.10.2020

Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.

Водень замість вугілля: як зробити виробництво сталі екологічним (10.06.2020) 10.06.2020

Металургія - надзвичайно шкідливе для довкілля виробництво. В Україні найбрудніше повітря у промислових регіонах, де виготовляють сталь. А от у Німеччині розробили новий спосіб виробництва сталі, що значно скорочує викиди СО2. Замість вугілля використовують водень. Дивіться, як це функціонує.

Боротьба Маріуполя за чисте повітря: коли місто сталеварів ним задихає?

Боротьба Маріуполя за чисте повітря: коли місто сталеварів ним задихає? 11.03.2020

З десяти найбільших забруднювачів повітря в Україні одразу два - металургійні комбінати імені Ілліча та "Азовсталь" - розташовані в Маріуполі. Репортаж DW з міста на Азовському морі.

Металургія vs. екологія у Маріуполі: чи можливий компроміс? (11.03.2020) 11.03.2020

Металургійні гіганти Маріуполя - ММК імені Ілліча та "Азовсталь" - входять у десятку найбільших забруднювачів повітря в Україні. DW з'ясовувала, коли місто сталеварів зможе дихати вільно.
Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію штаб Милованова

Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію "штаб" Милованова 30.12.2019

Міністр економіки України заявив про створення штабу для боротьби з падінням промислового виробництва в країні, однак експерти попереджають - відомство має мало важелів для впливу на проблему.
Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі

Китай підвищує ввізні мита на окремі марки сталі 22.07.2019

У Пекіні планують запровадити антидемпінгові мита на окремі марки сталі з ЄС, Японії, Південної Кореї та Індонезії. Оголошено майже шестикратне підвищення дотеперішніх ставок ввізного мита.
АрселорМіттал: СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів

"АрселорМіттал": СБУ вилучила майна на 150 мільйонів доларів 21.07.2019

Представник "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляє, що обшук СБУ тривав понад 14 годин. Вартість вилученого майна становить близько 150 мільйонів доларів.
СБУ проводить обшуки на комбінаті АрселорМіттал Кривий Ріг

СБУ проводить обшуки на комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг" 20.07.2019

Найбільший в Україні металургійний комбінат підозрюють в екоциді. Раніше президент України Володимир Зеленський критикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації.
США запровадили санкції проти металургійної промисловості Ірану

США запровадили санкції проти металургійної промисловості Ірану 08.05.2019

Дональд Трамп запровадив санкції проти іранських металургів, але сподівається "колись" зустрітися з керівництвом Ірану.
Мінфін США скасував санкції проти компаній Олега Дерипаски

Мінфін США скасував санкції проти компаній Олега Дерипаски 28.01.2019

Підконтрольні російському бізнесменові компанії En +, "Русал" і "Євросибенерго" виключені зі списку санкцій, але обмежувальні заходи щодо самого Олега Дерипаски залишаються чинними, заявив мінфін США.
Блокада і воєнний стан: як працює порт Маріуполя? (відео)

Блокада і воєнний стан: як працює порт Маріуполя? (відео) 07.12.2018

Місцеві портовики скаржаться, що вже рік не можуть працювати в нормальному режимі. Як це може позначитися на українській економіці? Дивіться репортаж DW з Маріуполя.
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