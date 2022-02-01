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Металургія спричиняє близько 5% викидів вуглекислого газу у світі. За допомогою електродугових печей можна виготовляти екологічно чисту сталь. Як це працює? Дивіться репортаж DW про одну з найбільших "зелених" печей у світі з німецького Віттена.
Попри близькість до війни і жахливу екологію, Маріуполь опинився у десятці найкомфортніших міст України за оцінками його мешканців. Чого очікує прифронтовий півмільйонник від місцевих виборів і чи загрожує йому реванш проросійських сил - у репортажі DW.
Металургія - надзвичайно шкідливе для довкілля виробництво. В Україні найбрудніше повітря у промислових регіонах, де виготовляють сталь. А от у Німеччині розробили новий спосіб виробництва сталі, що значно скорочує викиди СО2. Замість вугілля використовують водень. Дивіться, як це функціонує.