Thyssenkrupp планує масове скорочення металургів

Згідно з планами керівництва промислової групи Thyssenkrupp, щонайменше 11 тисяч металургів підпадатимуть під скорочення. Оптимізацію втілюватимуть до 2030 року.

Промислова група Thyssenkrupp оголосила план поетапного масового скорочення робочих місць у своєму сталеливарному підрозділі, що нині переживає скрутні часи. Згідно з оприлюдненим у понеділок, 25 листопада, задумом, Thyssenkrupp Steel хоче скоротити 5 000 робочих місць "шляхом коригування виробництва та управління до 2030 року".

А ще 6 000 робочих місць планують позбавитися шляхом виведення або продажу цього бізнес-сегмента. У компанії планують, що внаслідок запланованої оптимізації, витрати на персонал вдасться скоротити на десять відсотків "до конкурентного рівня витрат" у найближчі роки.

Згідно з оприлюдненим планом групи, металургійні потужності, зокрема з виплавки сталі, мають скоротитися з нинішніх 11,5 млн тонн сталі до рівня між 8,7 і 9,0 млн тонн "у зв'язку з ринковою кон'юнктурою". З цією метою планується продаж Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). "Якщо продаж неможливий, Thyssenkrupp Steel проведе переговори з іншими акціонерами про взаємоприйнятні сценарії закриття", - пояснили в Thyssenkrupp Steel.

Нині Thyssenkrupp Steel дошкуляють надлишкові виробничі потужності та зростання дешевого імпорту, особливо з Азії, що негативно впливає на конкурентоспроможність. Сталеливарний сегмент Thyssenkrupp, в якому працює близько 27 тисяч осіб, вже багато років перебуває в кризі. Це пов'язано зі стагнацією в економіці та витратним переходом на виплавку "зеленої" сталі, пояснює агенція AFP.

Тим часом промислова профспілка IG Metall у землі Північний Рейн-Вестфалія назвала ці плани "катастрофою для працівників і Північного Рейну-Вестфалії як промислового регіону". Тож компанія мусить рахуватися з "запеклим опором" з боку членів профспілки IG Metall. "Жодних заяв про відмову від примусових звільнень, закриття підприємств - це саме ті червоні лінії, про які ми неодноразово повідомляли", - пояснив регіональний керівник профспілки Кнут Ґіслер (Knut Giesler), якого цитує агенція AFP.

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