Мер Черкас пояснив причини пом'якшення карантинних обмежень

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що передумовою для послаблення з 1 травня карантинних обмежень у місті стали нерівні умови для підприємців.

"Це рішення виконкому (про пом'якшення карантинних обмежень з 1 травня. - Ред.), і передумовою стали нерівні умови, затверджені постановою Кабінету Міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим - не дозволили", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю, 1 травня.

На думку Бондаренка, міська влада не порушує правил карантину. "По-перше, ми не порушуємо правил карантину, а ми їх дещо послаблюємо. По-друге, ми привели Конституцію України в рівні умови для всіх підприємців. Зокрема, ми поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет", - пояснив він.

"Тому що я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому супермаркеті, але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому черкаською набережною люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, розташований поруч, вони не можуть відвідувати", - сказав міський голова Черкас. При цьому він вважає, що різкого збільшення хворих на COVID-19 після пом'якшення карантину не буде.

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Крім того, мер Черкас стверджує, що ще до відкриття кримінального провадження за фактом ухвалення рішення виконкомом міськради про пом'якшення карантинних обмежень він отримував дзвінки з "погрозами кримінальних справ". За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.

Як повідомлялося, влада Черкас вирішила з 1 травня пом'якшити карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання". З цього дня дозволено відновити роботу магазинам, майстерням, перукарням та салонам краси тощо. Утім, українська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень. А 1 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що наміри мера та міської ради Черкас пом'якшити карантинні заходи раніше 11 травня матимуть "відповідні юридичні наслідки".