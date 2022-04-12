 Мер Маріуполя Бойченко: У місті загинули понад 10 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2022

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Новини

Мер Маріуполя Бойченко: У місті загинули понад 10 тисяч людей

За словами Вадима Бойченка, під час блокади міста російськими військами загинули вже понад 10 тисяч маріупольців. Він прогнозує, що кількість жертв може перевищити 20 тисяч.

Маріуполь, 10 квітня 2022

Маріуполь, 10 квітня 2022

Під час облоги Маріуполя російськими силами загинуло понад 10 тисяч мешканців, заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю агентству AP, оприлюдненому у вівторок, 12 квітня. За його прогнозами, кількість загиблих може навіть перевищити 20 тисяч, адже тіла маріупольців "встилають килимом" вулиці міста.

Бойченко зазначив, що у Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мешканців. Він звинуватив росіян у тому, що протягом кількох тижнів вони блокували в'їзд у місто автоколон із гуманітарною допомогою з намаганням приховати те, що відбувається в Маріуполі від зовнішнього світу.

Мер також повідомив, що російські військові привезли до міста мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих. Велику кількість трупів також доставлено до великого торгового центру, де є складські приміщення та холодильники, зазначив Бойченко.

Напередодні, ввечері 12 квітня, із повідомлення полку "Азов", який обороняє Маріуполь, стало відомо про скидання невідомої отруйної речовини на місто. До цього про наміри росіян застосувати хімічну зброю проти маріупольців попереджали в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вранці 12 квітня зазначила, що наразі відомство перевіряє інформацію про можливе застосування Росією хімічної зброї у місті. За її даними, попередньо йдеться, що росіяни могли скинути фосфорні боєприпаси.

Маріуполь перебуває у блокаді з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. За словами очевидців, місто потерпає від гуманітарної катастрофи, постійних авіаударів та обстрілів. Як повідомляв 11 квітня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, 90 відсотків Маріуполя вже зруйновано. Після оприлюднення

  • Київська область, місто Буча, 3 квітня 2022 року

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

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  • Буча, 2 квітня

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    Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

  • Буча

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


 українська влада неодноразово заявляла, що ситуація в Маріуполі може перевершити всі відомі наразі ймовірні воєнні злочини,  скоєні росіянами на Київщині.

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