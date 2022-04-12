Мер Маріуполя Бойченко: У місті загинули понад 10 тисяч людей

Під час облоги Маріуполя російськими силами загинуло понад 10 тисяч мешканців, заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю агентству AP, оприлюдненому у вівторок, 12 квітня. За його прогнозами, кількість загиблих може навіть перевищити 20 тисяч, адже тіла маріупольців "встилають килимом" вулиці міста.

Бойченко зазначив, що у Маріуполі залишаються близько 120 тисяч мешканців. Він звинуватив росіян у тому, що протягом кількох тижнів вони блокували в'їзд у місто автоколон із гуманітарною допомогою з намаганням приховати те, що відбувається в Маріуполі від зовнішнього світу.

Мер також повідомив, що російські військові привезли до міста мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих. Велику кількість трупів також доставлено до великого торгового центру, де є складські приміщення та холодильники, зазначив Бойченко.

Напередодні, ввечері 12 квітня, із повідомлення полку "Азов", який обороняє Маріуполь, стало відомо про скидання невідомої отруйної речовини на місто. До цього про наміри росіян застосувати хімічну зброю проти маріупольців попереджали в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вранці 12 квітня зазначила, що наразі відомство перевіряє інформацію про можливе застосування Росією хімічної зброї у місті. За її даними, попередньо йдеться, що росіяни могли скинути фосфорні боєприпаси.

Маріуполь перебуває у блокаді з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. За словами очевидців, місто потерпає від гуманітарної катастрофи, постійних авіаударів та обстрілів. Як повідомляв 11 квітня радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, 90 відсотків Маріуполя вже зруйновано. Після оприлюднення

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

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Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня. Автор: Микола Пермяков



українська влада неодноразово заявляла, що ситуація в Маріуполі може перевершити всі відомі наразі ймовірні воєнні злочини, скоєні росіянами на Київщині.