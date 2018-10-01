Мер Глухова Мішель Терещенко вирішив іти в президенти

На прес-конференції мер міста Глухів Сумської області Мішель Терещенко заявив про своє рішення скласти повноваження міського голови й балотуватися на посаду президента України.
Міський голова Глухова Мішель Терещенко оголосив про рішення скласти з себе повноваження мера й висувати свою кандидатуру на посаду президента України. Про це Терещенко заявив у понеділок, 1 жовтня, у Києві під час прес-конференції в прес-центрі інформагенції "Інтерфакс-Україна".
"Складення повноважень міського голови - аж ніяк не капітуляція, а мій виклик системі", - запевнив Терещенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".
На думку Терещенка, серед нинішніх кандидатів у президенти немає жодного, хто мав би політичну волю для зміни країни та боротьби з корупцією. "Тому я змушений балотуватися на посаду президента України", - пояснив він.
Терещенко також висловив переконання, що нинішня державна влада не бажає змінюватися й імітує реформи. "Змінити систему на рівні маленького містечка неможливо", - визнав він. Натомість, за його словами, раз на п'ять років Україна має можливість змінити країну мирним шляхом.
Перешкоди на місцях
Політик також заявив, що політичні сили, представлені в місцевих радах, не сприяють проведенню реформ на місцях, а навпаки, перешкоджають ефективній роботі. Прикладами перешкоджання реформам Терещенко вважає незначне фінансування міста з державного бюджету, саботаж ухвалення необхідних рішень у міськраді й відсутність адекватної реакції правоохоронних органів на порушення закону.
Тож залишатися далі на посаді міського голови немає сенсу, адже немає можливості впливати на процеси в місті й показувати результати своєї роботи, вважає Терещенко. Він також запропонував створити "антиолігархічну платформу" з залученням громадських організацій для формування команди професійних державних діячів.
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