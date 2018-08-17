 Меркель і Трамп обговорили ситуацію в Сирії та Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

Меркель і Трамп обговорили ситуацію в Сирії та Україні

Москва повинна запобігти подальшій ескалації насильства в провінції Ідліб в Сирії, переконані у Вашингтоні та Берліні.

Анґела Меркель та Дональд Трамп

Анґела Меркель та Дональд Трамп

DW.COM

Анґела Меркель зазначила, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі та збереження транзиту газу територією України стануть одними з головних на переговорах з Володимиром Путіним. (18.08.2018)

США, Британія і Франція заявляють, що "будуть діяти", якщо в Сирії знову застосують хімзброю. Застереження пролунало у зв'язку з наступом сирійських військ на провінцію Ідліб. (22.08.2018)

Німеччина і США поділяють взаємну стурбованість у зв'язку з останніми подіями в Сирії - зокрема, через "гуманітарну ситуації в регіоні Ідліб", де триває наступ урядових військ на позиції повстанців - передовсім ісламістських і джихадистських угруповань. Обстановку в провінції канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і американський президент Дональд Трамп обговорили під час телефонної розмови в понеділок, 27 серпня. Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert)

Сторони "закликали Росію до того, щоб вона стримуюче вплинула на сирійський режим і запобігла подальшій ескалації" конфлікту.

За словами Зайберта, політики обговорили також питання торгівлі, ситуацію на Сході України та на Західних Балканах.

Раніше США попередили Росію про можливий удар по силах президента Сирії Башара Асада та "потужну військову операцію", якщо сирійський лідер використає хімічну зброю для повернення Ідлібу під свій контроль.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


DW.COM

Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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