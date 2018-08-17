Меркель і Трамп обговорили ситуацію в Сирії та Україні

Німеччина і США поділяють взаємну стурбованість у зв'язку з останніми подіями в Сирії - зокрема, через "гуманітарну ситуації в регіоні Ідліб", де триває наступ урядових військ на позиції повстанців - передовсім ісламістських і джихадистських угруповань. Обстановку в провінції канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і американський президент Дональд Трамп обговорили під час телефонної розмови в понеділок, 27 серпня. Про це повідомив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert)

Сторони "закликали Росію до того, щоб вона стримуюче вплинула на сирійський режим і запобігла подальшій ескалації" конфлікту.

За словами Зайберта, політики обговорили також питання торгівлі, ситуацію на Сході України та на Західних Балканах.

Раніше США попередили Росію про можливий удар по силах президента Сирії Башара Асада та "потужну військову операцію", якщо сирійський лідер використає хімічну зброю для повернення Ідлібу під свій контроль.