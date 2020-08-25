Меркель і Столтенберг вимагають діалогу між Афінами і Анкарою

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) обговорила з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом шляхи послаблення напруженості у відносинах між Грецією і Туреччиною, яка виникла через геологорозвідувальні роботи Анкари у спірних районах східної частини Середземного моря.

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Після зустрічі у Берліні в четвер, 27 серпня, Меркель і Столтенберг заявили, що "дуже стурбовані" через загострення відносин між двома країнами-членами НАТО, передає інформагенція AFP.

Столтенберг закликав Афіни та Анкару до "діалогу та деескалації". Конфлікт повинен бути вирішений "у дусі солідарності Альянсу та відповідно до міжнародного права", наголосив генсекретар НАТО.

Пізніше цього дня суперечку між Афінами та Анкарою обговорять міністри закордонних справ країн ЄС на своїй зустрічі в Берліні. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель має представити різні варіанти розвитку відносин ЄС з Туреччиною. Один із варіантів - санкції, заявив раніше Боррель. "Однак рішення щодо цього поки не буде", - додав він.

Конфлікт між Афінами та Анкарою розгорівся через геологорозвідувальні роботи у спірних районах східної частини Середземного моря - кордонах між зонами, встановленими там згідно з угодою між Лівією і Туреччиною, які суперечать кордонам, встановленим між Грецією та Єгиптом.

Євросоюз закликає Туреччину зупинити буріння в спірних районах. Утім, там зараз продовжують працювати турецькі судна, що проводять відповідні роботи. У ЄС і НАТО стурбовані, що ця суперечка між двома країнами може призвести до збройного конфлікту.

Тим часом на тлі напружених відносин між Афінами і Анкарою у східному Середземномор'ї проходять військові морські навчання за участі Греції, Франції, Італії та Кіпру.