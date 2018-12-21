 Меркель і Путін обговорили Керченську кризу і Сирію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

Меркель і Путін обговорили Керченську кризу і Сирію

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним знову закликала його звільнити українських моряків. Сторони також обговорили ситуацію у Сирії.

Анґела Меркель провела телефонну бесіду із Володимиром Путіним

Анґела Меркель провела телефонну бесіду із Володимиром Путіним

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала президента Росії Володимира Путіна звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Про це, зокрема, йшлося під час телефонної розмови між представниками двох держав, яка відбулася в п'ятницю, 28 грудня, повідомила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Також Меркель привітала домовленість щодо встановлення "новорічного перемир'я" на Сході України, якої було досягнуто 27 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. Це перемир'я розпочалося 29 грудня. 

Крім того, Меркель і Путін обговорили ситуацію в Сирії, зійшовшися на думці, що подальший процес політичного врегулювання в цій країні вимагає "енергійного просування". Темами їхньої розмови стали також створення комітету з розробки конституції Сирії та оголошене президентом США Дональдом Трампом виведення американських військ з цієї країни.

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Більшість союзників США здивовані рішенням Трампа. Водночас Туреччина привітала цей крок, а також пообіцяла знищити залишки "Ісламської держави" в Сирії. (24.12.2018)

Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус. (27.12.2018)

Раніше Меркель та президент Франції Еммануель Макрон висловили стурбованість конфліктом в Керченській протоці і порушенням прав людини в анексованому Росією Криму. У спільній заяві вони вимагали "безпечного, вільного та безперешкодного проходження всіх кораблів Керченською протокою, а також негайного і безумовного звільнення незаконно заарештованих українських моряків".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і пізніше заарештовані були 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими.

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