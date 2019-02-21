Меркель і Макрон підтримують перенесення Brexit

Великобританія може отримати більше часу на підготовку до виходу з Євросоюзу, заявили після зустрічі у середу, 27 лютого, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. "Якщо Британії потрібно більше часу, то, звичайно, ми не будемо заперечувати", - сказала Меркель, слова якої наводить агенція AFP.

Французький президент зазначив при цьому, що перенесення Brexit може відбутись лише за умови чітко визначених подальших планів Лондона. Адже, за його словами, проблеми навколо Brexit не вирішаться самим тільки посуненням термінів виходу Сполученого Королівства зі скліду ЄС. "Нам більше часу не потрібно. Що нам треба, так це рішення", - зазначив Макрон, передає агенція Reuters.

Як відомо, раніше прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей запропонувала парламенту вибір між відтермінуванням Brexit та невпорядкованим виходом країни зі складу Євросоюзу у разі, якщо вони не підтримують її варіант угоди про Brexit. Зокрема, якщо до 12 березня підготовлену її урядом угоду не буде схвалено, то 13 березня депутати матимуть можливість проголосувати за вихід Великобританії з ЄС без угоди. Якщо ж вони відкинуть і цей варіант, то 14 березня відбудеться голосування щодо "короткотермінового відтермінування" Brexit.

Своєю чергою опозиційна британська Лейбористська партія підтримує проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу. За словами її лідера Джеремі Корбіна, опозиція зробить усе можливе, щоб не допустити Brexit без угоди.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.