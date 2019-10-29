 Меркель і Зеленський обговорили телефоном саміт ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Меркель і Зеленський обговорили телефоном саміт "нормандської четвірки"

Анґела Меркель і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, головною темою якої стала підготовка зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі у Берліні цього червня

Володимир Зеленський та Анґела Меркель під час зустрічі у Берліні цього червня

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) обговорила під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підготовку до проведення саміту у "нормандському форматі". Про розмову, яка відбулася у середу, 30 жовтня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

DW.COM

Згідно з повідомленням на сайті канцлерки підготовка до "нормандського саміту" була "основою розмови". У повідомленні пресслужби Зеленського зазначається, що український президент поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі, "відзначивши важливість позиції ФРН на підтримку нашої країни".

Меркель привітала нещодавній прогрес у розведенні сил на лінії зіткнення. Вона висловила сподівання, що після початку відведення військ у Золотому наступним кроком вдасться провести розведення у Петрівському.

Також обидва лідери наголосили на важливому значенні майбутньої угоди щодо газового транзиту з Росії через Україну. У пресслужбі Зеленського додали, що співрозмовники погодилися з необхідністю "посилення взаємодії у цьому напрямі".

Нагадаємо, 29 жовтня у штабі ООС підтвердили інформацію про початок дзеркального розведення сил у Золотому.

28 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд тристоронніх газових переговорів за участі України, РФ та Єврокомісії. Однак досягти конкретних домовленостей не вдалося - за словами голови Єврокомісії з енергетичного союзу Мароша Шефчовича, "одна зі сторін" виявилася неготовою обговорювати конкретні параметри.

Попередня розмова німецької канцлерки та українського президента відбулася 9 жовтня. Тоді її головною темою також була підготовка до саміту "нормандської четвірки" та майбутнє транзиту російського газу через Україну.

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