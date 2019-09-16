Меркель і Джонсон хочуть запобігти ескалації на Близькому Сході

Анґела Меркель і Борис Джонсон вимагають спільної реакції міжнародних партнерів на обстріли нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії. Необхідно запобігти ескалації в регіоні, зазначили лідери ФРН та Великобританії.
Після обстрілів двох нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали міжнародне співтовариство до спільної реакції.
Меркель і Джонсон погодилися під час телефонних переговорів, що необхідно "узгодити з міжнародними партнерами спільну реакцію" на події в Саудівській Аравії. Лідери двох держав підкреслили, що вкрай потрібно запобігти "подальшій ескалації напруги в регіоні". Про це повідомили в офісі глави британського уряду в вівторок, 17 вересня.
AFP: США мають докази обстрілу заводів із Ірану
Тим часом в США мають обґрунтовані дані, які свідчать, що саудівські заводи обстрілювали з території Ірану. Про це повідомляє інформагенція AFP з посиланням на анонімне джерело в уряді в Вашингтоні. За цими даними, для обстрілу заводів були застосовані серед іншого крилаті ракети.
Видання Wall Street Journal написало, що США нібито вже передали спецслужбам Саудівської Аравії дані, які свідчать, що з території Ірану в напрямку заводів скерували "понад 20 дронів і щонайменше 12 ракет". Але, повідомляє Wall Street Journal, Ер-Ріяд сприйняв ці дані скептично і не вважає їх вагомими доказами.
Офіційний Ер-Ріяд не звинувачував Тегеран у обстрілах заводів. В уряді Саудівської Аравії заявили, що заводи атакували дрони іранського виробництва.
Натомість США звинуватили Тегеран в організації нападів. Європейський Союз і Китай закликали утриматися від передчасних висновків і зачекати результатів розслідування.
Наслідки обстрілів
Через атаку безпілотників добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів. Це падіння називають одним із найбільших в історії. Світові ціни на нафту підскочили.
Президент США Дональд Трамп наказав розблокувати американські стратегічні запаси нафти.
Відповідальність за напад на заводи взяли на себе єменські повстанці-хусити, однак Вашингтон звинуватив у цьому Тегеран. Тегеран відкинув звинувачення.
Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії безпілотними, балістичними і крилатими ракетами іранського виробництва. Іран підтримує хуситів у війні в Ємені.
Через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. США звинуватили в нападі Іран. (15.09.2019)
З метою підтримки стабільних цін на ринку нафти та задля покриття дефіциту президент США Дональд Трамп наказав відкрити американські стратегічні запаси. (16.09.2019)
Ринки відреагували на нещодавній обстріл нафтопереробних потужностей у Саудівській Аравії та спричинене цим різке скорочення обсягів видобутку нафти значним зростання цін на "чорне золото". (16.09.2019)
Безпілотники, які обстріляли два нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії, походили з Ірану. Про це заявив речник міжнародної військової коаліції під проводом Ер-Ріяда. (16.09.2019)
У МЗС Ірану заперечили висунуті держсекретарем США Майком Помпео звинувачення щодо причетності цієї країни до атак на Саудівську Аравію. Тегеран закинув Вашингтону політику "максимальної брехні". (15.09.2019)