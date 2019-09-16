 Меркель і Джонсон хочуть запобігти ескалації на Близькому Сході | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2019

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Новини

Меркель і Джонсон хочуть запобігти ескалації на Близькому Сході

Анґела Меркель і Борис Джонсон вимагають спільної реакції міжнародних партнерів на обстріли нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії. Необхідно запобігти ескалації в регіоні, зазначили лідери ФРН та Великобританії.

Нафтопереробний завод компанії Saudi Aramco, Саудівська Аравія

Дим над нафтопереробним заводом у місті Абкайк (14 вересня 2019 року)

Після обстрілів двох нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали міжнародне співтовариство до спільної реакції.

Меркель і Джонсон погодилися під час телефонних переговорів, що необхідно "узгодити з міжнародними партнерами спільну реакцію" на події в Саудівській Аравії. Лідери двох держав підкреслили, що вкрай потрібно запобігти "подальшій ескалації напруги в регіоні". Про це повідомили в офісі глави британського уряду в вівторок, 17 вересня.

AFP: США мають докази обстрілу заводів із Ірану

Тим часом в США мають обґрунтовані дані, які свідчать, що саудівські заводи обстрілювали з території Ірану. Про це повідомляє інформагенція AFP з посиланням на анонімне джерело в уряді в Вашингтоні. За цими даними, для обстрілу заводів були застосовані серед іншого крилаті ракети.

Видання Wall Street Journal написало, що США нібито вже передали спецслужбам Саудівської Аравії дані, які свідчать, що з території Ірану в напрямку заводів скерували "понад 20 дронів і щонайменше 12 ракет". Але, повідомляє Wall Street Journal, Ер-Ріяд сприйняв ці дані скептично і не вважає їх вагомими доказами.

Офіційний Ер-Ріяд не звинувачував Тегеран у обстрілах заводів. В уряді Саудівської Аравії заявили, що заводи атакували дрони іранського виробництва.

Натомість США звинуватили Тегеран в організації нападів. Європейський Союз і Китай закликали утриматися від передчасних висновків і зачекати результатів розслідування.

Наслідки обстрілів

Через атаку безпілотників добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів. Це падіння називають одним із найбільших в історії. Світові ціни на нафту підскочили.

Президент США Дональд Трамп наказав розблокувати американські стратегічні запаси нафти.

Відповідальність за напад на заводи взяли на себе єменські повстанці-хусити, однак Вашингтон звинуватив у цьому Тегеран. Тегеран відкинув звинувачення.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії безпілотними, балістичними і крилатими ракетами іранського виробництва. Іран підтримує хуситів у війні в Ємені.

Дивитись відео 02:23

Як Саудівська Аравія намагається зіскочити з нафтової голки (26.04.2016)

DW.COM

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Нафта різко подорожчала через події у Саудівській Аравії

Ринки відреагували на нещодавній обстріл нафтопереробних потужностей у Саудівській Аравії та спричинене цим різке скорочення обсягів видобутку нафти значним зростання цін на "чорне золото". (16.09.2019)  

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Єменські повстанці-хусити обстріляли саудівський аеропорт, загинула людина

Внаслідок обстрілу з безпілотників саудівського аеропорту Абха загинула одна людина і понад 20 отримали поранення. Ер-Ріяд звинувачує Тегеран у постачанні хуситам зброї. (24.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як Саудівська Аравія намагається зіскочити з нафтової голки (26.04.2016)  

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