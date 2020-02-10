Меркель шкодує, що Крамп-Карренбауер відмовилася від канцлерства

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) шкодує через рішення очільниці Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не балотуватися на посаду голови уряду та у майбутньому відмовитися від посади голови ХДС.

"Я прийняла це рішення до відома, шкодую про нього. Я думаю, що воно далося Аннеґрет Крамп-Карренбауер нелегко. Я дякую їй за готовність і далі супроводжувати процес пошуку кандидатури на пост канцлера в якості голови партії", - сказала Меркель у понеділок, 10 лютого, передає агенція Reuters.

Канцлерка відзначила успіхи Крамп-Карренбауер на посаді голови партії. Вона нагадала, що у співпраці між ХДС і її сестринською партією Християнсько-соціальним союзом (ХСС) були "відомі великі труднощі", які наразі подолані. Меркель зазначила, що продовжить "інтенсивно працювати" з Крамп-Карренбауер під час висування нового кандидата від партії на посаду канцлера, а також в уряді, де Крамп-Карренбауер продовжить очолювати міністерство оборони.

Раніше у понеділок Аннеґрет Крамп-Карренбауер підтвердила свій намір залишити посаду в партії та не висуватися на пост канцлера Німеччини. Вона додала, що відмова від головування в ХДС та висування на посаду канцлера є запланованим рішенням та не пов'язано зі скандалом в Тюрингії, де минулого тижня прем'єр-міністр землі був обраний за підтримки правопопулістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

До Крамп-Карренбауер партію ХДС 18 років очолювала Меркель. Крамп-Карренбауер обіймає посаду голови ХДС з 7 грудня 2018 року.

Дивитись відео 00:42 Меркель не доступна для політики з 2021 року (17.05.2019)