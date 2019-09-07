 Меркель, Трамп та Туск привітали обмін утримуваними між Києвом та Москвою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2019

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Новини

Меркель, Трамп та Туск привітали обмін утримуваними між Києвом та Москвою

Лідери ЄС та США відреагували на обмін утримуваними між Києвом та Москвою. Меркель назвала його "обнадійливим знаком", а Трамп - "можливо, першим гігантським кроком до миру".

Українські ув'язнені після повернення на батьківщину

Українські ув'язнені після повернення на батьківщину

Європейські та американські політики привітали обмін утримуваними між Києвом та Москвом, а особливо - звільнення українських політв'язнів та військовополонених Росією.. Після того, як до Києва повернулися 35 українських бранців, президент Європейської Ради Дональд Туск у суботу, 7 вересня, закликав Росію звільнити всіх утримуваних з політичних мотивів. "Нарешті! Зі звільненням Олега Сенцова і українських моряків я зітхнув з полегшенням. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України", - написав Туск у своєму Twitter.

Вітає обмін полоненими і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). "Обмін ув'язненими між Росією і Україною - обнадійливий знак", - наводить її слова речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Німецька канцлерка наголосила, що цей крок спонукає щосили працювати над реалізацією мінських домовленостей.

 

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп сподівається, що обмін утримуваними особами є кроком до миру. "Росія та Україна щойно обмінялися великою кількістю ув'язнених. Дуже хороша новина, можливо, перший гігантський крок до миру", - написав він у Twitter.

DW.COM

Обмін ув'язненими між Москвою та Києвом є обнадійливим кроком у напрямку нормалізації відносин між двома державами, вважають в Раді Європи. (07.09.2019)

Кремль лише про людське око продемонстрував готовність до компромісу. Від обміну полоненими більше виграла Москва, ніж Київ. Україна заплатила високу ціну, вважає керівник української редакції DW Бернд Йоганн. (07.09.2019)

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер висловив сподівання на те, що нинішній обмін призведе до того, що на батьківщину повернеться ще більша кількість осіб, до припинення вогню та повного виконання мінських домовленостей. "Ми раді бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною", - заявив він, передає агенція AFP.

Як повідомлялося, вдень 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, серед яких українські політв'язні Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Володимир Балух, полонені українські моряки та інші.

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