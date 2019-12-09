Меркель та Зеленський обговорили безпекову ситуацію на Донбасі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови у вівторок, 11 лютого, обговорили безпекову ситуацію на Сході України.

Як зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель та Зеленський "наголосили на необхідності втілення мінських угод" та домовленостей, досягнутих на саміті лідерів "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня минулого року, йдеться у повідомленні на сайті канцлерки.

У повідомленні про розмову на сайті українського президента також зазначається, що сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та виконнання досягнутих у Парижі домовленостей. Меркель, вказують у пресслужбі Зеленського, "висловила занепокоєння у зв'язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню".

Також співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил на Донбасі та висловили сподівання, що прогресу в цьому питанні вдасться досягти під час наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 12 лютого.

Крім того, під час розмови ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх українських високопосадовців, "які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану", йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Нагдаємо, в оприлюдненому раніше у вівторок інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін, на його думку, зрозумів, що війну на Донбасі треба закінчити.