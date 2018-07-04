Меркель пояснила, як функціонуватимуть транзитні центри для біженців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) роз'яснила плани зі створення та функціонування поблизу кордону з Австрією транзитних центрів для біженців, з яких шукачів притулку, зареєстрованих в інших країнах ЄС, мають повертати в ці країни. Мігранти перебуватимуть у них під наглядом поліції не більше 48 годин, заявила Меркель в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, яке вийде в ефір ввечері 4 липня.

Перебування в транзитних центрах буде "дуже обмеженим", оскільки згідно з конституцією ФРН свобода людини може бути обмежена лише "максимум на 48 годин", зазначила канцлерка. За цей час, після встановлення, яка країна відповідає за розгляд прохання про притулок, має відбутися переміщення мігранта в цю країну. "В іншому разі ця процедура через транзитні центри буде неможливою", - зазначила Анґела Меркель, цитує агентство AFP.

Якщо упродовж 48 годин переміщення в іншу країну не відбулося, мігрантів відправлятимуть до звичайних центрів прийому біженців у Німеччині, додала канцлерка. За її словами, законодавчо ця процедура буде схожою до тих, які мають місце в аеропортах. Меркель також зазначила, що у транзитних центрах будуть окремі приміщення для жінок та дітей.

Нагадаємо, Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) 2 липня досягли компромісу в суперечці щодо біженців. Домовленість було вироблено на переговорах керівництва очолюваних ними сестринських партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Причиною суперечки була позиція Горста Зеегофера, який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та прагнула загальноєвропейського вирішення цього питання.