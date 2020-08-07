 Меркель обговорила з Тунберг проблеми захисту клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель обговорила з Тунберг проблеми захисту клімату

Після зустрічі зі шведською активісткою Гретою Тунберг канцлерка ФРН Анґела Меркель назвала глобальним викликом боротьбу з потеплінням на планеті.

Анґела Меркель під час зустрічі з екоактивістками в Берліні

Анґела Меркель під час зустрічі з екоактивістками в Берліні

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрілася в Берліні з провідними представницями кліматичного руху Fridays for Future, серед яких була й шведська школярка Грета Тунберг. На проведеній у четвер, 20 серпня, зустрічі йшлося про пріоритети кліматичної політики на "національному, європейському й глобальному рівні" в тому числі й під час нинішнього головування Німеччини в Раді ЄС, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами офіційного представника уряду ФРН, канцлерка Меркель погодилася зі своїми співрозмовницями, що саме на промислово розвинених країнах лежить особлива відповідальність у вирішенні завдання щодо скорочення обсягів шкідливих викидів у атмосферу, передає інформагенція dpa. Допомогти в досягненні цих цілей може послідовне втілення норм Паризької кліматичної угоди. Крім того, Меркель назвала глобальним викликом боротьбу з глобальним потеплінням, додав Зайберт.

Читайте також: "Синдром Грети": головний дипломат ЄС Боррель вибачився за свої слова

Речник німецького уряду вказав на те, що метою ЄС залишається досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Крім того, обговорювалося можливе встановлення значно жорсткішої проміжної мети щодо скорочення обсягів викидів парникових газів у ЄС до 2030 року. Так само канцлерка Меркель і представниці руху Fridays for Future обговорили на зустрічі важливість запровадження ціноутворення на викиди вуглекислого газу та інших заходів національної кліматичної політики, як-от поступова відмова від енергогенерації з використанням вугілля.

Читайте також: Німецькі експерти про те, чому економія енергії часто призводить до її перевитрати

Крім Тунберг, у дискусії взяли участь й інші відомі представниці кліматичного руху, серед яких німецька активістка Луїза Нойбауер (Luisa Neubauer), а також бельгійські активістки Анунах де Вевер і Аделаїда Шарле, уточнює агенція новин epd.

Нагадаємо, екологічний рух Fridays for Future (П'ятниці заради майбутнього. - Ред.) мобілізував молодь у багатьох країнах світу з метою посилення уваги до питання захисту клімату. Школярі та студенти пропускали заняття задля участі в акціях протесту.

Дивитись відео 00:49

"Ви вкрали моє дитинство": Грета Тунберг політикам (24.09.2019)

DW.COM

Грета Тунберг у Давосі закликала світ до більших зусиль для захисту клімату

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі екологічна активістка Грета Тунберг визнала, що її кліматичний рух привернув багато уваги, однак реальних змін поки не досяг.  

Також за темою

North Stream 2 Bau Russland

Зрив "Північного потоку-2": хто заважає "Газпрому" (відео) 07.08.2020

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?

"Північний потік-2": нові проблеми "Газпрому" і зрив планів Кремля (06.08.2020) 06.08.2020

Для завершення газопроводу "Північний потік-2" залишилося прокласти менше двох сотень кілометрів труб. Але США погрожують ще більш суворими санкціями, а німецькі екологи подали до суду. Хто зриває плани Кремля добудувати трубу?

Kanzlerin Angela Merkel

Коментар: Нагода для Меркель визначити майбутнє ЄС 01.07.2020

З 1 липня Німеччина перебирає на себе піврічне головування в ЄС. Це відбувається саме в критичний момент історії Європи, тож Меркель потрібно докласти всіх зусиль, щоб домогтися далекосяжних реформ, вважає Мелінда Крейн.

Реклама

Докладно

Про затримання начебто диверсантів з Росії у Білорусі, схоже, забули

РФ має бути задоволена скандалом навколо ПВК Вагнера в Києві

Єдиним, хто виграв від скандалу навколо начебто спецоперації з "вагнерівцями", є Москва, вважає Сергій Руденко.  

Зміни клімату б'ють по виробниках оливкової олії

Зміна клімату - тропічні манго, авокадо та лічі з Європи

Третій рік поспіль посуха негативно позначається на врожаях у Європі. Як бути далі?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  