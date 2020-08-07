Меркель обговорила з Тунберг проблеми захисту клімату

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрілася в Берліні з провідними представницями кліматичного руху Fridays for Future, серед яких була й шведська школярка Грета Тунберг. На проведеній у четвер, 20 серпня, зустрічі йшлося про пріоритети кліматичної політики на "національному, європейському й глобальному рівні" в тому числі й під час нинішнього головування Німеччини в Раді ЄС, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами офіційного представника уряду ФРН, канцлерка Меркель погодилася зі своїми співрозмовницями, що саме на промислово розвинених країнах лежить особлива відповідальність у вирішенні завдання щодо скорочення обсягів шкідливих викидів у атмосферу, передає інформагенція dpa. Допомогти в досягненні цих цілей може послідовне втілення норм Паризької кліматичної угоди. Крім того, Меркель назвала глобальним викликом боротьбу з глобальним потеплінням, додав Зайберт.

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Речник німецького уряду вказав на те, що метою ЄС залишається досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Крім того, обговорювалося можливе встановлення значно жорсткішої проміжної мети щодо скорочення обсягів викидів парникових газів у ЄС до 2030 року. Так само канцлерка Меркель і представниці руху Fridays for Future обговорили на зустрічі важливість запровадження ціноутворення на викиди вуглекислого газу та інших заходів національної кліматичної політики, як-от поступова відмова від енергогенерації з використанням вугілля.

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Крім Тунберг, у дискусії взяли участь й інші відомі представниці кліматичного руху, серед яких німецька активістка Луїза Нойбауер (Luisa Neubauer), а також бельгійські активістки Анунах де Вевер і Аделаїда Шарле, уточнює агенція новин epd.

Нагадаємо, екологічний рух Fridays for Future (П'ятниці заради майбутнього. - Ред.) мобілізував молодь у багатьох країнах світу з метою посилення уваги до питання захисту клімату. Школярі та студенти пропускали заняття задля участі в акціях протесту.