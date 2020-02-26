Німецькі експерти про те, чому економія енергії часто призводить до її перевитрати

Сьогодні немає у світі такої країни, де б не ламали голову над тим, як зменшити споживання електроенергії. Особливо послідовні в реалізації енергозберігаючих заходів німці, серйозно стурбовані поліпшенням екології і, зокрема, зниженням споживання енергоресурсів. Але ось парадокс: усі ці заходи не приводять до тих результатів, які від них очікують. Споживання електроенергії скорочується не настільки сильно, як планувалося, а жителі багатьох міст Німеччини навіть витрачають більше, ніж раніше! І це незважаючи на енергозберігаючі лампи, нові малолітражки, що витрачають менше бензину, більш економні побутові прилади... Чому ж це відбувається?

"Винен" в цьому так званий ребаунд-ефект, який часто називають ефектом відскоку або ефектом зворотного ходу. "Ребаунд" - баскетбольний термін, так говорять про м'яч, що не потрапив в кошик і відскочив від щита. Часто такий рикошет призводить до контратаки, і м'яч опиняється вже в кошику суперника.

Ефект відскоку: лампи, холодильники, гаджети

Так і спроби збільшити енергоефективність, всупереч очікуванням, нерідко призводять до протилежних результатів. Скажімо, люди змінюють старі лампи розжарювання на нові, енергозберігаючі, і світло в будинку починає горіти частіше й довше. І джерел світла стає більше. Схожа ситуація з заміною кондиціонерів, теплових насосів тощо. Нові щодня працюють трохи довше, отже,"з'їдають" чималу частину зекономленої електроенергії.

За даними різних досліджень, які наводить у своїй книзі "Ребаунд-ефект" німецький соціолог і економіст Тільман Сантаріус (Tilman Santarius), ефект відскоку становить у німецьких домашніх господарствах від 10 до 45 відсотків.

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Ще один типовий приклад пов'язаний із холодильниками. Сучасні споживають не більше половини тієї електроенергії, яку споживали холодильники, випущені 20-25 років тому. Однак завдяки саме цьому жителі Німеччини тепер віддають перевагу холодильникам більшої місткості. Купують ці більш об'ємні холодильники дедалі частіше. Також почали частіше проводити заміну відносно старих, але теж енергоефективних холодильників.

За статистикою, лише в 13 відсотках німецьких будинків і квартир стоять холодильники, вироблені понад 10 років тому, у той час як 20 відсотків холодильників куплені в останні два роки. Багато з них ще з усілякими "прибамбасами" на зразок світлового табло і спеціальних програм, які дають можливість заглянути в холодильник на відстані, - наприклад, за допомогою гаджета. Який теж необхідно ще придбати.

Енергозберігаючий холодильник плюс планшет: економія енергії під питанням

Подивіться, що відбувається останні роки з комп'ютерами. Персональні комп'ютери, монітори перестали бути громіздкими, і вже не споживають багато електроенергії. Їх замінили в багатьох будинках ноутбуки і планшети. Однак, якщо персональний комп'ютер, як правило, був у будинку один, то тепер у сім'ї кілька гаджетів та інших електронних пристроїв.

Грета Тунберг і розумна помірність

Ефект відскоку може бути й непрямим. Скажімо, ви заощадили на енергозберігаючих лампах, опаленні, новій гібридній моделі автомобіля, - і на зекономлені гроші вирішили злітати з родиною днів на десять у далекі теплі краї, погрітися на березі моря. І авіаційний гас, який спалить ваш літак, зведе нанівець всю користь, яку принесла і природі, і вам особисто економія енергоресурсів.

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Ще один яскравий приклад екологічного рикошету - океанська подорож Грети Тунберг до Нью-Йорка на саміт ООН з клімату. Вона обрала вітрильну яхту, а не літак, тому що літаки, як вважається, - одне з головних джерел викидів парникових газів в атмосферу. Але для того, щоби перегнати 18-метрову яхту назад у Європу, звідти в Нью-Йорк полетіли два члени екіпажу, що, зрозуміло, знизило або навіть перекрило ефект від нібито чисто екологічної подорожі Грети.

Грета Тунберг у США

Але це, імовірно, анекдотичний одиничний випадок, а головна небезпека ребаунд-ефекту полягає в тому, що він спостерігається фактично скрізь. Що ж робити? Як розірвати це зачароване коло? У багатьох промислово розвинених країнах світу, у тому числі у Німеччині, проводяться серйозні дослідження, які мають систематизувати причини ефекту відскоку (економічні, соціальні, психологічні тощо) і розробити способи їх усунення або бодай зменшення. Державні, централізовані заходи тут можуть допомогти лише частково, тільки у деяких випадках. Наприклад, можна запровадити пільги на придбання нового холодильника тільки для тих, хто здає старий холодильник аналогічної ємності.

А в іншому залишається сподіватися на розумну помірність громадян. Але в суспільстві, багато в чому орієнтованому на споживання, це поки виявляється малоефективним.