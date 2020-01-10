Меркель, Макрон і Джонсон закликали Іран повернутися до виконання ядерної угоди

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали Іран повернутися до цілковитого виконання пунктів укладеної 2015 року ядерної угоди.
В оприлюдненій у неділю, 12 січня, спільній заяві лідерів трьох європейських держав йдеться про "глибоку стурбованість" через вжиті Іраном заходи, що суперечать пунктам угоди, передає агенція новин dpa. Меркель, Макрон і Джонсон наголосили на "значній важливості" повернення Іраном до виконання його зобов'язань у рамках ядерної угоди. Тож вжиті раніше іранською стороною заходи щодо виходу з угоди "потрібно скасувати", наголошується в заяві трьох європейських лідерів.
Водночас Меркель, Макрон і Джонсон запевнили в цій заяві, що Німеччина, Франція та Великобританія, котрі належать до підписантів ядерної угоди з Іраном, і надалі дотримуватимуться пунктів цієї угоди.
Як повідомлялося, у відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном та відновлення чинності американських санкцій проти Тегерана, останній став оголошувати поетапні відмови від дотримання пунктів ядерної угоди. Інші підписанти цієї угоди з Іраном - Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія - наголошували, що не мають наміру виходити з угоди.
Укладена за посередництва ЄС 2015 року ядерна угода з Іраном передбачає можливість використання Іраном ядерної енергетики в обмін на гарантії, що він не матиме ядерної зброї.
Роль Ірану в дестабілізації регіону й збитий літак МАУ
Водночас у поширеній заяві лідерів ФРН, Франції та Великобританії вказуються на "дестабілізаційну роль Ірану, в тому числі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та загонів Аль-Кудс". Утім, три європейські країни висловили намір і надалі співпрацювати з Іраном з огляду на його визнання збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Нагадаємо, 11 січня аерокосмічні війська КВІР взяли на себе цілковиту відповідальність за збиття 8 січня українського пасажирського лайнера. На борту повітряного судна перебувало 176 людей. Всі вони загинули.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Літак упав невдовзі після вильоту
Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували 82 громадянина Ірану, 63 громадян Канади, а також шведи, афганці та британці.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Серед пасажирів - десятки дітей
Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
США та Канада говорять про ймовірне влучання в літак ракети
Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. Раніше низка американських ЗМІ написала, що США також мають підтвердження даної версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І Трюдо, і президент США Дональд Трамп припустили, що літак могли збити помилково. Іран звинувачення відкидає.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Тегеран залучить до розслідування Boeing та США
Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи, а також пошуку й ідентифікації її жертв вже долучилися 45 фахівців з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Чорні скриньки пошкоджені
Два бортових самописця з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні. Надати самописці для дослідження американській компанії-виробнику літака Boeing або США Тегеран відмовився.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Перші висновки іранських слідчих
Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомляється, прохання по допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. За даними сайту Flightradar24, ані траєкторія польоту, ані набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Київ оприлюднив версії трагедії
У Києві оприлюднили чотири основні версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
"Один з найкращих наших літаків"
Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Шок і жалоба в Києві
Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання
Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака
Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ під Тегераном. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.
Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська