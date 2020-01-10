Меркель, Макрон і Джонсон закликали Іран повернутися до виконання ядерної угоди

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали Іран повернутися до цілковитого виконання пунктів укладеної 2015 року ядерної угоди.

В оприлюдненій у неділю, 12 січня, спільній заяві лідерів трьох європейських держав йдеться про "глибоку стурбованість" через вжиті Іраном заходи, що суперечать пунктам угоди, передає агенція новин dpa. Меркель, Макрон і Джонсон наголосили на "значній важливості" повернення Іраном до виконання його зобов'язань у рамках ядерної угоди. Тож вжиті раніше іранською стороною заходи щодо виходу з угоди "потрібно скасувати", наголошується в заяві трьох європейських лідерів.

Водночас Меркель, Макрон і Джонсон запевнили в цій заяві, що Німеччина, Франція та Великобританія, котрі належать до підписантів ядерної угоди з Іраном, і надалі дотримуватимуться пунктів цієї угоди.

Як повідомлялося, у відповідь на вихід США з ядерної угоди з Іраном та відновлення чинності американських санкцій проти Тегерана, останній став оголошувати поетапні відмови від дотримання пунктів ядерної угоди. Інші підписанти цієї угоди з Іраном - Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія - наголошували, що не мають наміру виходити з угоди.

Укладена за посередництва ЄС 2015 року ядерна угода з Іраном передбачає можливість використання Іраном ядерної енергетики в обмін на гарантії, що він не матиме ядерної зброї.

Роль Ірану в дестабілізації регіону й збитий літак МАУ

Водночас у поширеній заяві лідерів ФРН, Франції та Великобританії вказуються на "дестабілізаційну роль Ірану, в тому числі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та загонів Аль-Кудс". Утім, три європейські країни висловили намір і надалі співпрацювати з Іраном з огляду на його визнання збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Нагадаємо, 11 січня аерокосмічні війська КВІР взяли на себе цілковиту відповідальність за збиття 8 січня українського пасажирського лайнера. На борту повітряного судна перебувало 176 людей. Всі вони загинули.