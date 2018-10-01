Меркель в Ізраїлі: Німеччина повинна вічно боротися з антисемітизмом

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Ізраїлю у четвер, 4 жовтня, заявила про "вічну відповідальність" ФРН за те, щоб пам'ятати про трагедію Голокосту та протистояти антисемітизму.

"Майже 80 років тому, в ніч погрому 9 листопада, єврейський народ у Німеччині зіткнувся з небаченими ненавистю та насильством. Але те, що відбувалося потім, було безпрецедентними злочинами Голокосту", - написала вона у книзі відвідувачів під час візиту до Яд Вашем - меморіалу жертвам Голокосту в Єрусалимі, повідомляє агенція AFP.

Канцлерка відзначила, що Німеччина несе тепер постійну відповідальність за те, щоб пам'ятати цей злочин і протистояти антисемітизму, ксенофобії, ненависті та насильству. Перед цим канцлерка ФРН відвідала церемонію вшанування пам'яті шести мільйонів євреїв, які загинули під час Голокосту.

Візит Меркель та членів її уряду до Ізраїлю відбувається в рамках регулярних консультацій німецько-ізраїльського урядів, це вже буде сьома за ліком така зустріч. Канцлерка ФРН також проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Очікується, що в четвер вдень на спільному засіданні урядів буде обговорено проблему антисемітизму у Німеччині. Також переговори будуть зосереджені на темах бізнесу, інновацій та технологій. Протягом десяти років консультації урядів двох країн відбувалися по черзі в Ізраїлі та Німеччині.